W skrócie Waldemar Żurek odwołał Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji w Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Żona szefa Kancelarii Prezydenta najprawdopodobniej wróci do pracy w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

Decyzja o odwołaniu zacznie obowiązywać od 30 września 2026 roku.

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Julita Dziedzic-Bogucka prywatnie jest żoną szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Od wtorku media informowały o możliwym dowołaniu z delegacji prok. Dziedzic-Boguckiej, prywatnie żony szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Jako pierwsze informację podało Radio Wnet.

Rzeczniczka PG: Prok. Dziedzic-Bogucka odwołana z delegacji

Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak potwierdziła w rozmowie z Interią doniesienia ws. odwołania z delegacji prokurator, która prywatnie jest żoną prezydenckiego ministra.

- 11 czerwca Prokurator Generalny Waldemar Żurek osobiście podjął decyzję i korzystając ze swoich ustawowych uprawnień odwołał panią Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji w Wydziale Zamiejscowym ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej - przekazała nam prok. Adamiak.

Wyjaśniła, że decyzja ta zacznie obowiązywać za kilkadziesiąt dni. - Decyzja pana Prokuratora Generalnego Pani prokurator przestanie wykonywać obowiązki w tej jednostce z dniem 30 września tego roku - dodała.

Żona prezydenckiego ministra najprawdopodobniej wróci do pracy w Szczecinie

Rzeczniczka PG podkreśliła w rozmowie telefonicznej, że prok. Dziedzic-Bogucka jest zatrudniona w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i najprawdopodobniej wróci do pełnienia obowiązków służbowych w tej jednostce.

- Można domniemywać, że tam pani prokurator trafi - usłyszeliśmy.

Rzeczniczka Prokuratury Generalnej wyjaśniła Interii, że szef PG nie wymaga uzasadnienia. - Nie ma przepisu, który wymagałby od Prokuratora Generalnego podania publicznego uzasadnienia takiej decyzji. Również w mojej dotychczasowej karierze nie spotkałam się z tym, żeby decyzje dotyczące delegacji poszczególnych prokuratorów były uzasadnianie przez przełożonego - podkreśliła prok. Adamiak.





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