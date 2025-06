Posłanka KO już wcześniej zapowiadała, że ma kupiony bilet na samolot do Polski, by zdążyć na głosowania w Warszawie. Plan zakładał jednak, że do kraju wróci po zobaczeniu rozpoczęciu misji kosmicznej męża.

- Rakieta wynosi kapsułę Dragon, w której będzie podróżował Sławosz razem z załogą. To kilkanaście do kilkudziesięciu godzin lotu, po których nastąpi dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest ogromne przeciążenie dla organizmu - dodała posłanka.