Żołnierzy WOT postawiono w stan gotowości. Powodem zmiany w pogodzie

Z zachodu do Polski wkracza odwilż, a wraz z nią niestabilna aura. Oprócz śniegu pada coraz więcej deszczu, który zamarza na zmrożonym gruncie. W wielu miejscach może się zrobić ślisko i niebezpiecznie. Władzom zagrożonych terenów mogą pomagać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W gotowości jest dziewięć brygad.

Żołnierze w mundurach z odblaskowymi kamizelkami odśnieżają chodnik, używając łopat do śniegu. Obok widoczna mapa Polski z zaznaczonymi kolorami województw.
W dziewięciu województwach na zachodzie i południowym zachodzie ogłoszono alert gotowości WOT. Na zdjęciu: żołnierze pomagający w odśnieżaniu Słupska w weekendPAP/Piotr Kowala/Wojska Obrony Terytorialnej/Facebookmateriał zewnętrzny

Pogoda zrobi się niebezpieczna. Możliwe, że w wielu miejscach do pomocy lokalnym służbom skierowani zostaną żołnierze WOT.

Alert gotowości WOT. Żołnierze stawią się natychmiast

"W związku z trudną sytuacją meteorologiczną oraz intensywnymi opadami śniegu, Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia administracji publicznej i służb w reagowaniu na skutki zjawisk pogodowych" - taki komunikat pojawił się na profilu Wojsk Obrony Terytorialnej na Facebooku.

WOT zaapelował do mieszkańców "zagrożonych obszarów o zachowanie ostrożności oraz odpowiednie przygotowanie i wyposażenie, szczególnie podczas poruszania się po drogach i w czasie podróży".

Alert gotowości WOT oznacza, że żołnierze mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w ciągu najbliższych sześciu godzin w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • łódzkim;
  • śląskim;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim.

Zgodnie z komunikatem w gotowości do pomocy w razie pogorszenia się sytuacji w tym rejonie będą żołnierze następujących brygad obrony terytorialnej: 9. Łódzkiej, 10. Świętokrzyskiej, 11. Małopolskiej, 12. Wielkopolskiej, 13. Śląskiej, 14. Zachodniopomorskiej, 15. Lubuskiej, 16. Dolnośląskiej oraz 17. Opolskiej.

    Alert gotowości WOT będzie obowiązywał przez najbliższą dobę.

    Pogoda się psuje. Uwaga na gołoledź i śnieżyce

    W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce synoptycy spodziewają się w najbliższym czasie bardzo wymagających warunków.

    Na północy i na zachodzie obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one marznących opadów powodujących gołoledź. Na tamtejszych drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie.

    Ostrzeżenia te utrzymają się do środy, miejscami do godz. 15:00.

    Oprócz tego miejscami na południu, głównie w Małopolsce, może intensywnie padać śnieg.

