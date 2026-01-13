Żołnierzy WOT postawiono w stan gotowości. Powodem zmiany w pogodzie
Z zachodu do Polski wkracza odwilż, a wraz z nią niestabilna aura. Oprócz śniegu pada coraz więcej deszczu, który zamarza na zmrożonym gruncie. W wielu miejscach może się zrobić ślisko i niebezpiecznie. Władzom zagrożonych terenów mogą pomagać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W gotowości jest dziewięć brygad.
Pogoda zrobi się niebezpieczna. Możliwe, że w wielu miejscach do pomocy lokalnym służbom skierowani zostaną żołnierze WOT.
Alert gotowości WOT. Żołnierze stawią się natychmiast
"W związku z trudną sytuacją meteorologiczną oraz intensywnymi opadami śniegu, Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w podwyższonej gotowości do wsparcia administracji publicznej i służb w reagowaniu na skutki zjawisk pogodowych" - taki komunikat pojawił się na profilu Wojsk Obrony Terytorialnej na Facebooku.
WOT zaapelował do mieszkańców "zagrożonych obszarów o zachowanie ostrożności oraz odpowiednie przygotowanie i wyposażenie, szczególnie podczas poruszania się po drogach i w czasie podróży".
Alert gotowości WOT oznacza, że żołnierze mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w ciągu najbliższych sześciu godzin w województwach:
- zachodniopomorskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- łódzkim;
- śląskim;
- świętokrzyskim;
- małopolskim.
Zgodnie z komunikatem w gotowości do pomocy w razie pogorszenia się sytuacji w tym rejonie będą żołnierze następujących brygad obrony terytorialnej: 9. Łódzkiej, 10. Świętokrzyskiej, 11. Małopolskiej, 12. Wielkopolskiej, 13. Śląskiej, 14. Zachodniopomorskiej, 15. Lubuskiej, 16. Dolnośląskiej oraz 17. Opolskiej.
Alert gotowości WOT będzie obowiązywał przez najbliższą dobę.
Pogoda się psuje. Uwaga na gołoledź i śnieżyce
W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce synoptycy spodziewają się w najbliższym czasie bardzo wymagających warunków.
Na północy i na zachodzie obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą one marznących opadów powodujących gołoledź. Na tamtejszych drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie.
Ostrzeżenia te utrzymają się do środy, miejscami do godz. 15:00.
Oprócz tego miejscami na południu, głównie w Małopolsce, może intensywnie padać śnieg.
-----