- To odbywa się tak, że jest polecenie wyznaczenia danej liczby żołnierzy. Ludzie byli oburzeni. Wojsko Polskie powinno mieć swój honor i odmówić udziału. To wynika ze składanej przysięgi - powiedział jeden z obecnych na spotkaniu żołnierzy, cytowany przez portal Niezależna. Chciał pozostać anonimowy.

O sytuację zapytano rzecznika prasowego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej . W przesłanym oświadczeniu potwierdził on, że żołnierze zostali skierowani na spotkanie na podstawie pisma zadaniowego przełożonych.

Agnieszka Holland w swoich wypowiedziach podważała słuszność działań polskich strażników granicznych. Fakt skierowania żołnierzy na spotkanie z reżyserką skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak , nazywając "Zieloną Granicę" filmem "szkalującym" SG. "Taka decyzja to absurdalne polityczne uprzedmiotowienie żołnierzy , które nigdy nie powinno mieć miejsca" - ocenił wicemarszałek Sejmu.

Jeszcze przed wydarzeniem poświęconym Janowi Karskiemu Agnieszka Holland, goszcząc w Kanale Zero, kolejny raz zarzuciła strażnikom posuwanie się do nieodpowiednich zachowań podczas służby na granicy polsko-białoruskiej. - Bicie, szczucie psami, rzucanie na glebę, pushbacki. To nie jest zachowanie, które jest ludzkie i humanitarne - powiedziała, podkreślając, że "niestety część pograniczników podejmuje takie działania".