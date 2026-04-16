W skrócie Żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu.

Dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej natychmiast zwolnił zatrzymanego z pełnienia służby.

Według "Gazety Wyborczej" zatrzymany miał szpiegować na rzecz rosyjskiego wywiadu i publikował w mediach społecznościowych antyukraińskie oraz antyzachodnie treści.

"W dniu 01.04.2026 r. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała dowódcę 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o zatrzymaniu żołnierza TSW pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 130 kk." - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Wojska Obrony Terytorialnej.

Wymieniony artykuł Kodeksu karnego dotyczy szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu i działania na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej.

"Niezwłocznie po otrzymaniu informacji dowódca brygady podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu wyżej wymienionego z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej" - dodano.

W komunikacie wskazano także, że zatrzymany żołnierz posiadał podstawowy dostęp do informacji niejawnych, "który wymagany jest na każdym stanowisku służbowym pełnionym przez żołnierzy TSW". Mężczyzna nie pełnił służby na granicy RP ani nie brał udziału w żadnych operacjach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Postępowanie w związku z tą sprawą prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, która także opublikowała komunikat prasowy. Jak poinformowano, prokuratorzy podjęli działania w związku z materiałami uzyskanymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

"W toku postępowania funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela polskiego, któremu przedstawiono zarzut. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd wniosku nie uwzględnił, zastosował środki wolnościowe" - przekazano.

Prokuratura poinformowała także, że zaskarżyła decyzję Sądu Rejonowego w przedmiocie środków zapobiegawczych. "Z uwagi na dobro śledztwa na obecnym etapie inne informacje nie mogą zostać udzielone" - dodano.

Według nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej" zatrzymany żołnierz to Jarosław K., który od lat w mediach społecznościowych publikuje antyukraińskie i antyzachodnie posty, a na dziewięć dni przed zatrzymaniem uczestniczył w wiecu prorosyjskiego i antyzachodniego ruchu Rodacy Kamraci w Warszawie.

Jak wskazują dziennikarze "GW", mężczyzna miał szpiegować na rzecz rosyjskiego wywiadu. Informatorzy gazety podkreślają, że to pierwszy przypadek zatrzymania żołnierza WOT pod zarzutem działania na rzecz Rosji.

