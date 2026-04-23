W skrócie W 2025 roku formację w seminariach diecezjalnych i zakonnych rozpoczęło 289 mężczyzn, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według danych Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, liczba zakonnic i zgromadzeń żeńskich w Polsce systematycznie maleje.

W 2025 roku w Polsce było 454 kobiety należące do stanu dziewic konsekrowanych oraz 463 osoby należące do stanu wdów i wdowców błogosławionych.

Z danych przekazanych PAP przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań (KRDP) wynika, że w 2025 r. formację rozpoczęło 289 mężczyzn, w tym w seminariach diecezjalnych 188, a w zakonnych 101. Rok wcześniej było to 301 mężczyzn, w tym w seminariach diecezjalnych - 196, a w zakonnych - 105. To o 12 mężczyzn mniej niż rok wcześniej.

Ogółem w roku akademickim 2025/2026 w seminariach duchownych przebywa łącznie 1453 mężczyzn, podczas gdy w roku 2024/2025 było ich 1594. Z tego w diecezjalnych seminariach duchownych przygotowuje się do kapłaństwa 974 kleryków (rok wcześniej było ich 1041). Z kolei w seminariach zakonnych jest 479 mężczyzn, rok wcześniej - 553.

Co roku coraz mniej. Tylu mężczyzn wstąpiło do seminarium

Najwięcej kleryków jest w seminarium archidiecezji poznańskiej, gdzie studiuje 78 młodych mężczyzn. Jest to jednak seminarium międzydiecezjalne. Przygotowują się tam do kapłaństwa kandydaci także z archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej oraz z diecezji kaliskiej i bydgoskiej.

Na drugim miejscu uplasowało się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Tarnowskiej z 68 klerykami, a za nim Międzydiecezjalne Seminarium Archidiecezji Krakowskiej z liczbą 60 alumnów, gdzie kształcą się również przyszli kapłani z diecezji bielsko-żywieckiej.

W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie studiuje 57 kleryków pochodzących z archidiecezji warszawskiej i z diecezji łowickiej.

Seminaria Redemptoris Mater w Warszawie i w Łodzi mają łącznie 65 kleryków. Z kolei Seminarium dla Starszych Kandydatów (35 plus), które jest w Łodzi, ma łącznie 12 alumnów.

Zebrane dane statystyczne uwzględniają informacje z 69 ośrodków formacyjnych, w tym z 32 seminariów diecezjalnych lub międzydiecezjalnych dla alumnów z 41 diecezji rzymskokatolickich. Poza tym uwzględniono jedno seminarium greckokatolickie, dwa seminaria misyjne Redemptoris Mater, jedno Seminarium dla Starszych Kandydatów 35 plus, a także 33 zakonne wspólnoty formacyjne.

Służba kobiet w kościele coraz mniej popularna. Maleje liczba zakonnic

Według danych z 31 grudnia 2025 r. Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce w kraju było 112 żeńskich zgromadzeń zakonnych, tzw. czynnych. Żyły w nich 15 004 siostry. Dla porównania w 2024 r. było 110 czynnych zgromadzeń zakonnych - 15 359 sióstr, a w 2023 r. - 15 632 siostry, w 2022 r. - 15 940 zakonnic, a w 2021 r. - 16 307 sióstr.

Z danych wynika, że jest 14 600 profesek, czyli sióstr po ślubach wieczystych (w 2024 r. było ich 14 871), 291 sióstr po ślubach czasowych (w 2024 r. - 353), 63 nowicjuszki (w 2024 r. - 66) i 50 postulantek, których rok wcześniej było 69.

Poza Polską pracuje 1640 sióstr. Na Wschodzie jest 250 zakonnic, w krajach misyjnych 444 siostry, a reszta (946) posługuje w innych krajach.

Z danych Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, do której należy 13 rodzin zakonnych w klasztorach klauzurowych, wynika, że w 2025 r. były 1093 mniszki, podczas gdy rok wcześniej było ich 1156. Wśród nich było 1012 profesek wieczystych (w 2024 r. było ich 1068); 52 profeski czasowe (2024 r. - 60); 15 nowicjuszek (2024 r. - 15); 14 postulantek (2024 r. - 13) i 24 aspirantki.

W Polsce jest jeszcze sześć klasztorów, które formalnie nie należą do konferencji. Żyje w nich około 37 mniszek.

- Możemy więc powiedzieć, że ogółem we wszystkich klasztorach w Polsce żyje 1130 mniszek. Do wstąpienia w ich szeregi przygotowują się 24 aspirantki. Średnia wieku mniszek w Polsce w 2025 r. wynosiła 58,6 roku - powiedziała przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych, karmelitanka bosa s. Teresa Wrona OCD.

Do stanu dziewic konsekrowanych należały 454 kobiety. Najwięcej - 60 - w archidiecezji krakowskiej. Na drugim miejscu znalazła się archidiecezja warszawska, mająca 45 dziewic konsekrowanych, a za nią archidiecezja gdańska - 29 kobiet należących do tego stanu.

W kraju były także 463 osoby należące do stanu wdów i wdowców błogosławionych. Najwięcej ma archidiecezja łódzka - 69 osób i archidiecezja krakowska - 33. Ani jednej osoby należącej do tego stanu nie mają archidiecezja gnieźnieńska, białostocka i diecezja drohiczyńska.

W Kościele katolickim IV niedziela wielkanocna, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym roku przypada ona 26 kwietnia. Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 roku.

