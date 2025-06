Karta Dużej Rodziny (KDR) to program, który oferuje mnóstwo różnych ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Podpowiadamy, jak ją uzyskać oraz jak w pełni wykorzystać jej potencjał.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu wszystkim rodzinom wielodzietnym, czyli takim, które wychowują troje albo więcej dzieci. Mogą z niej skorzystać wszyscy członkowie rodziny - matka, ojciec, macocha, ojczym oraz dzieci do ukończenia 18. roku życia albo do 25. roku życia, jeśli w dalszym ciągu się uczą.

Nowelizacja przepisów z 2019 roku znacząco rozszerzyła to grono, ponieważ wprowadzono zapis, że karta przysługuje także każdej osobie, która kiedykolwiek wychowywała łącznie przynajmniej troje dzieci . Z tego powodu mogą z niej korzystać seniorzy, których dzieci osiągnęły już pełnoletność.

Znajdziemy na stronie również mapę, która pozwala znaleźć oferty dostępne w najbliższej okolicy oraz dokładne szczegóły na ich temat. Do najważniejszych benefitów można zaliczyć:

darmowy wstęp do parków narodowych,

zniżki na bilety wstępu do kin, muzeów, teatrów, galerii sztuki i innych placówek kulturalnych,

Najczęściej można spotkać się ze zniżkami na poziomie 10 proc. W wielu przypadkach mogą być one dostępne na różnych poziomach, przez co zniżki mogą być nawet większe. Aby skorzystać z benefitów, wystarczy przy zakupie danej usługi albo biletu okazać kartę.