W skrócie 24-letni obywatel Ukrainy został deportowany z Polski po tym, jak zaatakował ratowników podczas transportu karetką i zniszczył wyposażenie ambulansu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i uszkodzenia mienia, a policja zgłosiła jego sprawę do Straży Granicznej w celu wydania decyzji o powrocie do kraju.

Cudzoziemiec otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Schengen na okres pięciu lat.

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Do zdarzenia doszło w Lublinie. 24-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w piątek po interwencji ratowników medycznych w rejonie stacji paliw przy alei Tysiąclecia. Był kompletnie pijany i leżał na ziemi. Miał również uraz głowy.

Medycy podjęli decyzję o przewiezieniu go do szpitala. W trakcie transportu 24-latek stał się jednak agresywny. Zaczął szarpać się z ratownikami, naruszając ich nietykalność cielesną, a także niszczyć wyposażenie karetki pogotowia.

Na miejsce wezwano policjantów. Mężczyzna został ujęty i najpierw trafił do 2. Komisariatu Policji w Lublinie, a następnie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Zaatakował ratowników w karetce. 24-letni Ukrainiec wydalony z Polski

24-latek usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia mienia. Później został przewieziony do 6. Komisariatu Policji. Tam funkcjonariusze wykonali z nim czynności w związku z kolejną sprawą dotyczącą naruszenia miru domowego.

Lubelscy kryminalni, po zebraniu niezbędnych materiałów, zdecydowali o skierowaniu do Placówki Straży Granicznej w Lublinie wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju.

Jak poinformowała lubelska policja w serwisie X, decyzja o wydaleniu była konsekwencją nie tylko piątkowego incydentu, ale również "wcześniejszych problemów mężczyzny z prawem i licznych zakłóceń porządku".

Zakaz wjazdu do Polski i Schengen. Ukrainiec objęty deportacją

W sprawie współpracowali kryminalni z 6. Komisariatu Policji w Lublinie oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Lublinie. Policja poinformowała, że 24-latek jest już w trakcie procedury deportacji.

Mężczyzna otrzymał jednocześnie zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen. Zakaz obowiązuje przez pięć lat.



