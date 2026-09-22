Zniszczył karetkę, zaatakował ratowników. Ukraińca spotkała surowa kara

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

24-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski po serii konfliktów z prawem. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak podczas transportu do szpitala zaatakował ratowników medycznych i zniszczył wyposażenie ambulansu. Jak przekazała lubelska policja, cudzoziemiec przez pięć lat nie będzie mógł wrócić do Polski ani innych państw strefy Schengen.

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Radiowóz policyjny i ambulans z włączonymi światłami stoją na ulicy w mieście.
Lublin. 24-letni Ukrainiec zaatakował ratownikówNewsLubuskiEast News

W skrócie

  • 24-letni obywatel Ukrainy został deportowany z Polski po tym, jak zaatakował ratowników podczas transportu karetką i zniszczył wyposażenie ambulansu.
  • Mężczyzna usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i uszkodzenia mienia, a policja zgłosiła jego sprawę do Straży Granicznej w celu wydania decyzji o powrocie do kraju.
  • Cudzoziemiec otrzymał zakaz wjazdu do Polski oraz innych państw Schengen na okres pięciu lat.
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Do zdarzenia doszło w Lublinie. 24-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w piątek po interwencji ratowników medycznych w rejonie stacji paliw przy alei Tysiąclecia. Był kompletnie pijany i leżał na ziemi. Miał również uraz głowy.

Medycy podjęli decyzję o przewiezieniu go do szpitala. W trakcie transportu 24-latek stał się jednak agresywny. Zaczął szarpać się z ratownikami, naruszając ich nietykalność cielesną, a także niszczyć wyposażenie karetki pogotowia.

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Na miejsce wezwano policjantów. Mężczyzna został ujęty i najpierw trafił do 2. Komisariatu Policji w Lublinie, a następnie do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Zaatakował ratowników w karetce. 24-letni Ukrainiec wydalony z Polski

24-latek usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia mienia. Później został przewieziony do 6. Komisariatu Policji. Tam funkcjonariusze wykonali z nim czynności w związku z kolejną sprawą dotyczącą naruszenia miru domowego.

Lubelscy kryminalni, po zebraniu niezbędnych materiałów, zdecydowali o skierowaniu do Placówki Straży Granicznej w Lublinie wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju.

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Jak poinformowała lubelska policja w serwisie X, decyzja o wydaleniu była konsekwencją nie tylko piątkowego incydentu, ale również "wcześniejszych problemów mężczyzny z prawem i licznych zakłóceń porządku".

Zakaz wjazdu do Polski i Schengen. Ukrainiec objęty deportacją

W sprawie współpracowali kryminalni z 6. Komisariatu Policji w Lublinie oraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Lublinie. Policja poinformowała, że 24-latek jest już w trakcie procedury deportacji.

Mężczyzna otrzymał jednocześnie zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen. Zakaz obowiązuje przez pięć lat.

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