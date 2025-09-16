W nocy z 9 na 10 września w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się rosyjskie drony. Kilka zostało zestrzelonych. Pozostałe spadły na pola i budynki gospodarcze nie wyrządzając większych szkód. Wyjątkiem był dom w miejscowości Wyryki w woj. lubelskim, który został mocno uszkodzony. Do tej pory nie udało się ustalić, co uderzyło w budynek.

W obliczu pojawiających się kolejnych spekulacji i doniesień, głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk.

"Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy" - napisał we wtorek na platformie X.

Wyryki. Co zniszczyło dom? Oczekiwanie na opinię biegłych

Lubelska prokuratura, cytowana przez "Rzeczpospolitą" przekazała w lakonicznym komunikacie, że "obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty".

- Na ten moment nie mogę wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach, jest to przedmiotem śledztwa, czekamy na opinię biegłych - powiedziała gazecie prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Gazeta powołując się na źródła w "najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem" wynika, że na budynek miała spaść rakieta z polskiego F-16, której próbowano użyć do zestrzelenia drona. Nieoficjalnie wiadomo, że pocisk spadł na dom z powodu uszkodzenia.

Wkrótce więcej informacji.

