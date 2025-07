Poniedziałek był był mokry i burzowy, lecz jednocześnie w dużej części kraju gorący. Najcieplej było we Wrocławiu, gdzie zanotowano 32,4 st. C. We wtorek o upałach możemy jednak zapomnieć, ponieważ do Polski napływa masa chłodnego powietrza polarno-morskiego. Wrócą natomiast ulewne deszcze i burze, lokalnie z gradem - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.