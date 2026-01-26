W skrócie Krzysztof Kralka zdecydował o opuszczeniu struktur Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i rezygnacji z funkcji kapłańskich.

Jako powody swojej decyzji zakonnik wskazał kwestie teologiczne oraz trudności z odnalezieniem się w obecnych strukturach Kościoła.

Wierni i środowiska katolickie zareagowali smutkiem na jego decyzję, podkreślając znaczenie Kralki jako autorytetu.

"Drodzy, po zakończeniu dwuipółletniego czasu urlopu, przeżywanego jako okres refleksji i rozeznawania mojego miejsca w życiu, Kościele i świecie, pragnę poinformować, że podjąłem decyzję o opuszczeniu struktur Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Jednocześnie chcę jasno zaznaczyć, że nie będę pełnił funkcji kapłańskich" - poinformował Krzysztof Kralka we wpisie w mediach społecznościowych.

Jak zaznaczył Kralka, jest to decyzja "głęboko przemyślana i rozeznana". "Dojrzewała we mnie przez dłuższy czas i jest podjęta w zgodzie z moim sumieniem oraz wewnętrznym poczuciem odpowiedzialności za własne życie i drogę, którą wybieram" - przekazał zakonnik będący twórcą Szkoły Nowej Ewangelizacji.

"Pozostaję chrześcijaninem. Nadal chcę głosić Ewangelię i służyć tym, którzy poszukują Boga. W sposób szczególny pragnę być blisko osób znajdujących się na peryferiach Kościoła - tych, którzy mają trudność z odnalezieniem się w jego strukturach i instytucjonalnym wymiarze, którzy z różnych powodów czują się zagubieni lub wykluczeni" - dodał.

Krzysztof Kralka odchodzi z zakonu. Wskazał powody

Krzysztof Kralka wskazał, że powodem jego decyzji są zarówno kwestie teologiczne, jak i strukturalne.

"Coraz wyraźniej doświadczam, że nie jestem w stanie odnaleźć się w obecnych strukturach Kościoła ani dalej funkcjonować w taki sposób, jakiego wymagałaby ode mnie dalsza posługa. Nie potrafię również zgodzić się z niektórymi sposobami, w jakich kapłaństwo Kościoła wyraża dziś siebie i swoją posługę" - napisał.

Krzysztof Kralka w swoim wpisie przeprosił również "wszystkich, którzy czują się zawiedzeni, rozczarowani lub zranieni" jego decyzją.

Krzysztof Kralka rezygnuje z kapłaństwa. Wierni komentują

Decyzja Krzysztofa Kralki spotkała się z reakcją wielu wiernych, którzy przyznają, że przyjmują ją "z trudem". "Polska traci wspaniałego kapłana" - napisała jedna z internautek pod wpisem zakonnika.

"Z głęboką refleksją przyjęliśmy opublikowane oświadczenie Krzysztofa Kralki" - napisał z kolei katolicki portal Niedziela, który wezwał wiernych do modlitwy za duchownego oraz osoby, dla których był autorytetem.

Duchowny podziękował za "wszystkie reakcje i wiadomości". "Nie planuję wchodzić w publiczne dyskusje - proszę o uszanowanie tej decyzji" - napisał po kilkunastu godzinach.

