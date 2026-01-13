W skrócie Dariusz Matecki zeznawał w sądzie w sprawie swojego zatrudnienia w Lasach Państwowych, gdzie miał zarobić blisko pół miliona złotych.

Prokuratura zarzuca kierownictwu Lasów Państwowych przekroczenie uprawnień i fikcyjne zatrudnienie polityka.

Byli dyrektorzy LP nie przyznają się do winy, a Matecki odpiera zarzuty, twierdząc, że wypełniał obowiązki związane z m.in. "przeciwdziałanie dezinformacji".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sprawie toczącej się w szczecińskim sądzie Dariusz Matecki występuje w charakterze świadka. Na ławie oskarżonych znaleźli się były dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef K., były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek i Michał C., były szef Centrum Informacyjnego LP. Sprawa pobierania wynagrodzenia za fikcyjną pracę przez Mateckiego, w której ten jest oskarżonym, została wyłączona do odrębnego postępowania.

Prokuratura: praca Mateckiego w Lasach Państwowych była fikcją

Prokuratura zarzuca byłym dyrektorów LP przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, m.in. w związku z fikcyjnym zatrudnieniem Mateckiego, co miało doprowadzić do strat w wysokości ok. 500 tys. zł.

Dariusz Matecki w sądzie Sebastian Nowik Reporter

Przed wejściem na salę rozpraw polityk PiS zapowiedział, że złoży interpelację poselską w sprawie audytu przeprowadzonego po zmianie władzy w Lasach Państwowych. Według Mateckiego audytor Rafał Wiechecki miał zarobić na tym więcej niż on sam w Lasach Państwowych.

Przed sądem Matecki dowodził swoich kompetencji do pracy, wskazując na doświadczenie w prowadzenie mediów społecznościowych Ministerstwa Sprawiedliwości i pracę na temat wizerunku Lasów Państwowych, jaką miał napisać na studiach.

Polityk PiS odpiera zarzuty. "Dziesiątki zdjęć, dziesiątki spotkań"

Matecki odrzuca zarzuty o to, że jego praca w Lasach Państwowych była fikcyjna i wymienił obowiązki, z których się wywiązywał, jak "przeciwdziałanie dezinformacji". Polityk miał też zarządzać kontem Lasów Państwowych w serwisie X, szkolić pracowników i pracować nad ujednoliceniem stron Lasów Państwowych na Facebooku. Polityk twierdzi, że monitorował publikacje dotyczące Lasów Państwowych, współpracował z regionalnymi dyrekcjami LP i samorządami.

Polityk zapytany o to, co potwierdza pracę, którą wykonywał, stwierdził, że dowód stanowią "dziesiątki zdjęć, dziesiątki spotkań".

- Cała masa działalności, która miała miejsce w ciągu trzech lat - zapewnił polityk, a przed sądem okazał dowody na rozmowy ze współpracownikami przeprowadzone za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

Dariusz Matecki miał zarobić w Lasach Państwowych blisko pół miliona złotych

Podczas rozprawy poruszona została także kwestia miejsca wykonywania obowiązków przez posła PiS-u - z początku polityk pracował zdalnie dla Centrum Informacyjnego w centrali Lasów Państwowych w Warszawie. Następnie przeniósł się do dyrekcji w Szczecinie na specjalnie utworzone dla niego stanowisko kierownika zespołu ds. współpracy z otoczeniem regionalnym. W CI polityk zarobił 320 722 zł brutto, a w RDPL w Szczecinie - 163 138 zł brutto.

Były dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek odmówił składania wyjaśnień przed sądem, ale wcześniej zeznał, że zdalna praca Mateckiego wynikała z narodzin jego dziecka. Sam miał odbierać od Mateckiego ustne sprawozdania średnio dwa razy w miesiącu.

- Miał otrzymywać 5300 na rękę - powiedział Szelążek, przy czym z ustaleń śledczych wynika, że Matecki pobierał wynagrodzenie w wysokości 9900 zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 450 zł.

Byli dyrektorzy LP nie przyznają się do winy. "Aberracja i potwarz"

Były dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie Józef K. powiedział w sądzie, że zarzuty dotyczące fikcyjności zatrudnienia Mateckiego to "aberracja i potwarz", jednak nie ma wiedzy o tym, co polityk PiS robił w szczecińskiej dyrekcji.

- Pan Matecki nie jest moim przyjacielem. Nie miałem żadnych prywatnych kontaktów -powiedział Józef K. - Machinalnie podpisałem jego przeniesienie do Szczecina - dodał.

Akt oskarżenia byłych dyrektorów Lasów Państwowych obejmuje wątek śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, grozi im do 10 lat więzienia. Sam Matecki jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym z defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości - prokuratura postawiła mu łącznie sześć zarzutów, w tym cztery dotyczące funduszu.

Ziobro z azylem na Węgrzech. Tomczyk w ''Graffiti'': To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące Polsat News Polsat News