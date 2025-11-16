W skrócie Marek Migalski poinformował, że zdiagnozowano u niego raka jelita grubego i czeka go operacja.

O chorobie dowiedział się podczas rutynowej kolonoskopii.

Migalski zaapelował do Polaków o regularne badania profilaktyczne, podkreślając ich ogromne znaczenie.

Marek Migalski poinformował, że wykryty u niego nowotwór jest złośliwy, ale ma niską emisyjność i został zauważony na stosunkowo wczesnym etapie. Dodał, że w najbliższym czasie czeka go operacja usunięcia dużej części esicy.

"Jest szansa, że po operacji, rehabilitacji i chemii za kilka miesięcy wrócę do dawnego trybu życia i będę jedynie monitorował, czy nie mam w swoim jakże bogatym wnętrzu jakiegoś nowego ogniska rakowego" - napisał naukowiec.

Politolog i były europoseł przekazał, że o chorobie dowiedział się podczas rutynowego badania kolonoskopii.

"Nic mnie nie bolało, ale postanowiłem zbadać się just in case (na wszelki wypadek - red.). Miałem nadzieję, że po badaniu usłyszę, iż mam piękne, czyste wnętrze i że widzimy się za dziesięć lat" - poinformował na Facebooku.

Migalski opisał, że prowadzi aktywny tryb życia i zdrowo się odżywia, więc nie spodziewał się niczego niepokojącego. "Niestety, lekarz od razu zauważył, iż mam zmiany onkologiczne i że prawdopodobnie potrzebna będzie operacja. Nie mylił się" - wyjaśnił.

"Lekarz dodał, że gdybym przyszedł do niego pięć lat wcześniej, po prostu w czasie kolonoskopii usunąłby mi polipa i byłoby po sprawie. Zapytałem co by się stało, gdybym przyszedł za pięć lat. Powiedział, że prawdopodobnie do takiego spotkania już by nie doszło" - napisał politolog.

Migalskiego czeka operacja. Zaapelował do Polaków

Wpis dotyczący swojej choroby Migalski zakończył apelem dotyczącym regularnych badań.

"Zróbcie sobie kolonoskopię, gastroskopię, markery, TK. Walczcie o siebie, póki nie jest za późno. Walczcie dla siebie i dla Waszych bliskich. Część tych badań jest darmowa, za resztę warto zapłacić. Życie jest tego warte" - podkreślił.

Publicysta zachęcił, żeby pakiet badań potraktować jako noworoczne postanowienie. "To może być najlepsza decyzja w Waszym życiu" - argumentował.

"Ja za kilka dni będę wiedział, czy zdążyłem w ostatnim momencie. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się i (oby) do rychłego zobaczenia!" - zakończył.

