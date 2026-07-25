W skrócie Ksiądz Rafał Główczyński zacznie pracę przy różnych fizycznych zajęciach, aby zdobyć środki na ewangelizacyjną barkę-klubokawiarnię dla młodzieży.

Duchowny będzie sprzątał mobilne toalety, pracował na budowie, w gospodarstwie rolnym, firmie produkującej nagrobki oraz w serwisie motocyklowym.

Ksiądz z Osiedla w przeszłości zasłynął organizacją bezalkoholowych dyskotek i klubokawiarni, gdzie młodzież zdobywała środki na wyjazdy i pielgrzymki.

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Ksiądz Rafał Główczyński wyjaśnił, że motywacją do podjęcia pracy zarobkowej są plany zakupu pływającej barki, która miałaby pełnić funkcję ewangelizacyjnej restauracji bez cennika, alkoholu i telefonów komórkowych.

Duchowny, znany jako "Ksiądz z Osiedla", zaznaczył, że postanowił wykorzystać swój urlop i w jego trakcie podjąć pracę, która pozwoliłaby mu na zebranie funduszy na ten cel. To, że szuka pracy, ogłosił w swoich mediach społecznościowych.

- Ogłosiłem, że szukam pracy. Powiedziałem, że chętnie podejmę się prostych prac, takich jak sprzątanie, praca na budowie czy praca w polu. Nie wykluczałem też pracy grabarza. Odzew okazał się całkiem spory, więc zaczynam od poniedziałku - stwierdził.

Znany ksiądz rozpoczyna pracę. Będzie sprzątać mobilne toalety

Ksiądz Główczyński poinformował, że w poniedziałek o godz. 5.30 rozpocznie pracę przy sprzątaniu mobilnych toalet. We wtorek będzie pracował na budowie, w środę podejmie pracę w gospodarstwie rolnym, w czwartek w firmie produkującej nagrobki, a w piątek - w serwisie motocyklowym.

Duchowny przyznał, że największe obawy budzi w nim praca w firmie obsługującej mobilne toalety. Z kolei najciekawsza wydaje mu się praca w usługach cmentarnych.

Ks. Główczyński dodał, że w kolejnym tygodniu planuje podjąć pracę w domu pomocy społecznej, gdzie będzie pomagał mieszkającym tam pensjonariuszom. Zapowiedział, że wrażeniami z kolejnych miejsc pracy zamierza dzielić się w mediach społecznościowych.

- Mam nadzieję, że poprzez to doświadczenie Pan Jezus wiele mnie nauczy - stwierdził.

Ksiądz z Osiedla pracę zakończy 4 sierpnia, aby następnego dnia wyruszyć na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.

Ksiądz z Osiedla zasłynął organizacją "ewangelizacyjnych dyskotek"

Barka na Wiśle miałaby być kontynuacją dotychczasowej działalności księdza, który zyskał rozgłos w 2023 roku, kiedy w sezonie letnim w każdą sobotę organizował "ewangelizacyjne dyskoteki" bez alkoholu pod Mostem Świętokrzyskim.

W 2024 roku w tym samym miejscu przez cały okres Wielkiego Postu duchowny organizował nabożeństwa drogi krzyżowej o godz. 23.00. Tam właśnie narodził się pomysł stworzenia ewangelizacyjnego miejsca spotkań bez cennika, alkoholu i telefonów komórkowych.

Pierwsza klubokawiarnia Cyrk Motyli zaczęła działać na Bulwarach Wiślanych w Warszawie w lipcu 2024 roku. W lokalu, w którym można było wypić m.in. kawę i lemoniadę, zjeść lody i popcorn, nie było cennika - każdy płacił tyle, ile mógł.

Fundusze z klubokawiarni zostaną wykorzystane na pielgrzymki młodzieży

W klubokawiarni odbywały się też imprezy tematyczne. Poniedziałki poświęcone były ekologii, wtorki - seniorom, środy - singlom, czwartki - osobom wątpiącym i poszukującym, piątki - artystom, a niedziele - rodzinom. W soboty w klubokawiarni odbywały się bezalkoholowe dyskoteki. Miejsce to otwarte było w sezonie wiosenno-letnim i zostało zamknięte jesienią 2024 r.

Drugi całoroczny lokal o tej samej nazwie ks. Główczyński otworzył w październiku 2025 roku przy ul. Żurawiej - w miejscu, w którym dawniej mieściła się agencja towarzyska. W lokalu pracowała młodzież, która w ten sposób zbierała fundusze m.in. na wyjazd do Rzymu na Jubileusz Młodych i spotkanie z papieżem Leonem XIV.

Ks. Główczyński poinformował, że nowa klubokawiarnia na barce będzie działać w podobnej formule. Gości obsługiwać będą młodzi ludzie, którzy w zamian za pracę będą zbierać środki na pielgrzymki i wyprawy ewangelizacyjne.





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