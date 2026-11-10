W skrócie Dominikanin Paweł Gużyński podczas programu w TVN24 błędnie zidentyfikował Jana Tadeusza Dudę jako Antoniego Macierewicza.

Antoni Macierewicz skrytykował duchownego w mediach społecznościowych, zarzucając mu kłamliwy monolog i brak miłości bliźniego.

Paweł Gużyński przeprosił za pomyłkę, tłumacząc ją słabą widocznością monitora podczas nagrania programu na żywo.

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Do pomyłki doszło w poniedziałkowym wydaniu programu "Kropka nad i" na antenie TVN24. Dominikanin Paweł Gużyński komentował Marsz Ciszy, otwiera się w nowym oknie, który odbył się w Krakowie w hołdzie ofiarom sobotniego zamachu na Rynku Głównym. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Duchowny mówił o potrzebie jedności w obliczu tragedii i odejścia od politycznych sporów. W pewnym momencie zwrócił uwagę na osoby idące w pierwszym rzędzie marszu. Błędnie rozpoznał jednego z uczestników, co stało się początkiem internetowej wymiany zdań.

Paweł Gużyński pomylił polityków. Macierewicz grzmi o "kłamliwym monologu"

- Zauważyłem, idącego obok pana prezydenta, pana Antoniego Macierewicza i to od razu mój niepokój wzbudza niestety - powiedział Gużyński na antenie TVN24.

W rzeczywistości obok Karola Nawrockiego szedł Jan Tadeusz Duda, ojciec byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Antoni Macierewicz nie uczestniczył w marszu.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do wypowiedzi dominikanina w mediach społecznościowych, nie szczędząc mu krytyki.

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"Jakże mi miło, że cień mojej osoby wytrącił Pawła Gużyńskiego z kłamliwego monologu, przesiąkniętego słodkim jadem i nienawiścią. Cóż za osobliwy obraz medialnego kaznodziei spod znaku TVN! Doprawdy, miłość bliźniego w nader osobliwym wydaniu" - napisał Macierewicz.

Dominikanin przeprosił za pomyłkę. W sieci wybuchła dyskusja

Paweł Gużyński przyznał się do błędu i opublikował przeprosiny, wyjaśniając, dlaczego nieprawidłowo rozpoznał uczestnika krakowskiego marszu.

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"Obok Pana Prezydenta nie było Pana Antoniego Macierewicza. Przepraszam telewidzów za moją pomyłkę. Miałem do dyspozycji mały monitor w sporym oddaleniu. Mój błąd" - przekazał duchowny.

Na zakończenie wpisu dodał jednak: "Jednakowoż karnawał jedności szybko się skończy".

Przeprosiny nie zakończyły sprawy. Pod wpisem zakonnika pojawiły się krytyczne komentarze, do których dominikanin postanowił odnieść się w kolejnej publikacji.

"Zdecydowana większość reakcji na mój wpis z przeprosinami - bezcenna. Brak przyzwoitości, rozumu i szacunku do samych siebie. Pomijając trolli oczywiście" - napisał Gużyński.

Poniedziałkowy Marsz Ciszy zorganizowano po sobotniej tragedii na Rynku Głównym w Krakowie. Na jego czele stanęli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i prezydent Krakowa Łukasz Gibała, oddając hołd sześciu ofiarom zamachu.



