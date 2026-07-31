Znane twarze u Morawieckiego. Wśród nich przyjaciółka Kaczyńskiego
Na wydarzeniu "Rozwój + Wy" Mateusza Morawieckiego pojawiły się znane postacie ze świata polityki. Nie zabrakło też niespodzianek. Wśród zgromadzonych zauważono między innymi zaufaną przyjaciółkę Jarosława Kaczyńskiego Jadwigę Goss oraz żonę byłego sekretarza generalnego PiS Sylwię Sobolewską. Piotr Müller ujawnił, że na "grillu Morawieckiego" zawitał też rosyjski arcymistrz szachowy Garri Kasparow.
W skrócie
- Na wydarzeniu Mateusza Morawieckiego "Rozwój + Wy" pojawiły się postacie związane z PiS, w tym m.in. Jadwiga Goss oraz Sylwia Sobolewska.
- Obecni byli także Krzysztof Szczucki, Marcin Józefaciuk i Garri Kasparow.
- Imprezę otworzył Mateusz Morawiecki. Wydarzenie odbyło się w cieniu zawirowań politycznych wokół stowarzyszenia Rozwój Plus.
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W piątek odbyło się wydarzenie "Rozwój + Wy", czyli zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Imprezę reklamowano jako "dzień inspirujących rozmów, wartościowych spotkań i konkretnych pomysłów na rozwój".
Podczas "grilla u Morawieckiego" nie zabrakło nietypowych gości. Jednym z nich była Jadwiga Goss - zaufana współpracowniczka i przyjaciółka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W trakcie wydarzenia 83-latka rozmawiała między innymi z posłem Krzysztofem Szczuckim.
Goss pojawiła się na imprezie niedługo po tym, jak została wykreślona z listy członków Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Przyczyną były zaległości w opłacaniu składek, choć w przypadku Goss comiesięczna kwota wynosiła pięć złotych.
- Pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy - mówiła wówczas Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, pełnomocniczka prezesa PiS w regionie.
Nietypowi goście na "grillu Morawieckiego". "Wyszedłem rozczarowany"
Krzysztof Brejza poinformował na X, że na grillu pojawiła się też Sylwia Sobolewska, która zasiadała w radach nadzorczych wielu spółek, w tym w Orlenie. Dodajmy, że jej mężem jest Krzysztof Sobolewski - poseł PiS i były sekretarz generalny partii.
Obecny na wydarzeniu "Rozwój + Wy" był również Marcin Józefaciuk - były członek Koalicji Obywatelskiej a teraz poseł niezrzeszony. Swoją wizytą na imprezie Morawieckiego podzielił się na platformie X.
"Wróciłem z Grilla Rozwój Plus. Na panel 'Demografia' szedłem z otwartą głową i szczerym zainteresowaniem. To właśnie na nim zależało mi najbardziej. Niestety - wyszedłem rozczarowany" - napisał.
Polityk wyjaśnił, że - w jego ocenie - podczas panelu poświęcono zbyt mało czasu sytuacji mężczyzn.
"W raporcie mężczyzna pojawia się przede wszystkim jako potencjalny ojciec, pracownik i przyszły płatnik składek. Zbyt rzadko jako człowiek mający własne problemy, potrzeby i prawa. To właśnie jest stereotypowe spojrzenie, z którym od dawna próbuję walczyć" - podkreślił.
Na "grillu u Morawieckiego" pojawił się ponadto Garri Kasparow, czyli rosyjski arcymistrz szachowy i antykremlowski polityk. O jego obecności poinformował w mediach społecznościowych Piotr Müller. W opublikowanym wpisie nazwał on Kasparowa mianem "niezwykłego gościa".
Wydarzenie "Rozwój + Wy". Imprezę otworzył Morawiecki: Wkroczyliśmy na nowe tory
Przypomnijmy, że piątkowego "grilla" otworzył sam Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że "wkroczyliśmy na nowe tory, na nową drogę i będziemy nią szli odważnie".
Były premier nadmienił przy tym, że "Polska musi wkraczać na nowe ścieżki, bo świat, który do tej pory znaliśmy, odchodzi w przeszłość". - Albo znajdziemy drogę, albo sami musimy wytyczyć tę drogę w przyszłość. Dobrą przyszłość, wspaniałą przyszłość - mówił Morawiecki.
Samo wydarzenie "Rozwój + Wy" odbyło się w cieniu zawirowań politycznych wokół stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. W środę politycy związani z byłym premierem zapowiedzieli utworzenie klubu w parlamencie.
W czwartek oficjalnie powstał w Sejmie klub parlamentarny Rozwój Plus, liczący 40 posłów i jednego senatora. Inicjatywę poparło też trzech europosłów należących dotąd do PiS.