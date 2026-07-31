W skrócie Na wydarzeniu Mateusza Morawieckiego "Rozwój + Wy" pojawiły się postacie związane z PiS, w tym m.in. Jadwiga Goss oraz Sylwia Sobolewska.

Obecni byli także Krzysztof Szczucki, Marcin Józefaciuk i Garri Kasparow.

Imprezę otworzył Mateusz Morawiecki. Wydarzenie odbyło się w cieniu zawirowań politycznych wokół stowarzyszenia Rozwój Plus.

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W piątek odbyło się wydarzenie "Rozwój + Wy", czyli zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Imprezę reklamowano jako "dzień inspirujących rozmów, wartościowych spotkań i konkretnych pomysłów na rozwój".

Podczas "grilla u Morawieckiego" nie zabrakło nietypowych gości. Jednym z nich była Jadwiga Goss - zaufana współpracowniczka i przyjaciółka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W trakcie wydarzenia 83-latka rozmawiała między innymi z posłem Krzysztofem Szczuckim.

Goss pojawiła się na imprezie niedługo po tym, jak została wykreślona z listy członków Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Przyczyną były zaległości w opłacaniu składek, choć w przypadku Goss comiesięczna kwota wynosiła pięć złotych.

- Pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy - mówiła wówczas Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, pełnomocniczka prezesa PiS w regionie.

Nietypowi goście na "grillu Morawieckiego". "Wyszedłem rozczarowany"

Krzysztof Brejza poinformował na X, że na grillu pojawiła się też Sylwia Sobolewska, która zasiadała w radach nadzorczych wielu spółek, w tym w Orlenie. Dodajmy, że jej mężem jest Krzysztof Sobolewski - poseł PiS i były sekretarz generalny partii.

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Obecny na wydarzeniu "Rozwój + Wy" był również Marcin Józefaciuk - były członek Koalicji Obywatelskiej a teraz poseł niezrzeszony. Swoją wizytą na imprezie Morawieckiego podzielił się na platformie X.

"Wróciłem z Grilla Rozwój Plus. Na panel 'Demografia' szedłem z otwartą głową i szczerym zainteresowaniem. To właśnie na nim zależało mi najbardziej. Niestety - wyszedłem rozczarowany" - napisał.

Polityk wyjaśnił, że - w jego ocenie - podczas panelu poświęcono zbyt mało czasu sytuacji mężczyzn.

"W raporcie mężczyzna pojawia się przede wszystkim jako potencjalny ojciec, pracownik i przyszły płatnik składek. Zbyt rzadko jako człowiek mający własne problemy, potrzeby i prawa. To właśnie jest stereotypowe spojrzenie, z którym od dawna próbuję walczyć" - podkreślił.

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Na "grillu u Morawieckiego" pojawił się ponadto Garri Kasparow, czyli rosyjski arcymistrz szachowy i antykremlowski polityk. O jego obecności poinformował w mediach społecznościowych Piotr Müller. W opublikowanym wpisie nazwał on Kasparowa mianem "niezwykłego gościa".

Wydarzenie "Rozwój + Wy". Imprezę otworzył Morawiecki: Wkroczyliśmy na nowe tory

Przypomnijmy, że piątkowego "grilla" otworzył sam Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że "wkroczyliśmy na nowe tory, na nową drogę i będziemy nią szli odważnie".

Były premier nadmienił przy tym, że "Polska musi wkraczać na nowe ścieżki, bo świat, który do tej pory znaliśmy, odchodzi w przeszłość". - Albo znajdziemy drogę, albo sami musimy wytyczyć tę drogę w przyszłość. Dobrą przyszłość, wspaniałą przyszłość - mówił Morawiecki.

Samo wydarzenie "Rozwój + Wy" odbyło się w cieniu zawirowań politycznych wokół stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. W środę politycy związani z byłym premierem zapowiedzieli utworzenie klubu w parlamencie.

W czwartek oficjalnie powstał w Sejmie klub parlamentarny Rozwój Plus, liczący 40 posłów i jednego senatora. Inicjatywę poparło też trzech europosłów należących dotąd do PiS.





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