W skrócie Krystyna Pawłowicz skrytykowała prof. Ewę Pietrzyk-Zieniewicz za sugestie dotyczące powiązań prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami kibiców i bandytów.

Pawłowicz zaapelowała do rektora Uniwersytetu Warszawskiego o reakcję na słowa politolożki, uznając je za niedopuszczalne.

Prof. Pietrzyk-Zieniewicz nie zamierza wycofywać się ze swoich słów i odniosła się krytycznie do wpisów Pawłowicz.

"Całość rozmowy, mimo iż NIE WPROST odnoszona do Prezydenta, to same NIE POPARTE ŻADNYMI DOWODAMI SUGESTIE ścisłego powiązania urzędującego PKN ze środow. bandycko / kibolskimi / ostatnich obszczymurków i zrobienie z PKN ich zakładnika, są niedopuszczalnymi pomówieniami" - napisała Pawłowicz na platformie X.

Była posłanka PiS w ten sposób odniosła się do słów prof. Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, która w programie publicystycznym "Express Biedrzyckiej" poruszyła temat powiązań prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami radykalnych kibiców.

Krystyna Pawłowicz a Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Ostry spór

- Postawmy sprawę jasno, taki kibol, bandyta, szemrana postać, obszczymur ostatni, przecież on może zacząć mówić. A naprawdę to koleżeństwo było bardzo bliskie - powiedziała.

Politolożka dodała następnie, że "ludzie z pewnego typu życiorysami nie powinni kandydować na bardzo ważne urzędy w państwie, a to dlatego, że zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że wygrają".

Zapytana wprost, czy uważa, że prezydent Nawrocki może zostać zakładnikiem środowisk bandycko-kibolskich, stwierdziła, że "nie postawiłaby sprawy aż tak ostro". - Ale oni mogą zacząć mówić - powiedziała.

Jej słowa wywołały oburzenie Krystyny Pawłowicz. W kolejnym wpisie, dotyczącym tej sprawy, zaapelowała do rektora Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje prof. Pietrzyk-Zieniewicz.

"Do wiad. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Alojzy Nowak i koledzy tej pani z prośbą o reakcję. To nie jest wypowiedź w ramach wolności naukowej. To karalna polityczna chuligańska agresja na urzędującego Prezydenta RP" - stwierdziła.

Pietrzyk-Zieniewicz: Pawłowicz jest w stanie sponiewierać każdego

Pietrzyk-Zieniewicz, pytana o apel Krystyny Pawłowicz do władz UW, odniosła się w rozmowie z "Faktem".

- Pani Pawłowicz, żeby nadal istnieć w pamięci społecznej, jest w stanie zrobić wszystko i sponiewierać każdego. Mam wrażenie, że już czas najwyższy zacząć trochę wyważać to, co się mówi publicznie, bo już wiek nie po temu i wstyd - powiedziała prof. Pietrzyk-Zieniewicz.

Politolożka nie widzi potrzeby wycofywania się ze swoich słów. - Co rektor miałby zrobić? Ma mnie zdekapitować czy gdzieś skoszarować w jakimś obozie dla niepokornych? A może pani Pawłowicz ma jeszcze jakieś inne pomysły, których nie jestem ciekawa - stwierdziła.

