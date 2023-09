Jan Śpiewak chce by aktorka oddała pieniądze za reklamę

W lipcu na profilu jednej z marek wódki w mediach społecznościowych, opublikowano filmiki z udziałem Magdaleny C. z hasłem: "Mistrzowski przepis Magdaleny C. na letnie popołudnie". Po ich ukazaniu się Jan Śpiewak zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.

"Kartele alkoholowe wiedzą, że kobiety piją mniej. Dlatego tworzą nowe produkty pod nie i wybierają świadomie inne kobiety, które kojarzą się z sukcesem, by te produkty reklamowały. To cyniczna gra nastawiona na to, żeby w szpony nałogu wpadały kolejne osoby. I to niestety rozumiem, ale C. zrozumieć nie mogę. Co ma w głowie taka C. ? Czy ma serce i rozum? Czy została już tylko maszynką do zarabiania pieniędzy? Jak bardzo zdeprawowaną i skorumpowaną trzeba być, żeby z taką przeszłością i historią osobistą brać udział nie tylko w przestępstwie ale w zwykłej niegodziwości" - napisał wtedy Śpiewak w mediach społecznościowych.