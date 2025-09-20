Znamy wysokość najniższej krajowej. Ile wyniesie "na rękę"?

Wysokość płacy minimalnej ustalana jest co roku podczas negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W tym roku nie doszło do porozumienia, dlatego wzrost płacy minimalnej na 2026 r. został ogłoszony w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Pracownicy z umową na najniższą krajową mogą liczyć na 3% wzrost wynagrodzenia netto.

Ile wyniesie najniższa krajowa netto w 2026 roku?

W poniedziałek 15 września 2025 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministra w sprawie najniższej krajowej. W 2026 roku płaca minimalna będzie wynosiła 4806 zł brutto, co po odjęciu wszystkich składek i zaliczki na podatek da ok. 3605,85 zł netto. Oznacza to wzrost pensji dla pracowników o 94,93 zł netto.

Wraz z najniższą krajową wzrasta stawka godzinowa, która w 2026 roku wyniesie 31,40 zł brutto.

Jak ustalana jest najniższa krajowa?

Wysokość najniższej krajowej jest ustalana co roku w ramach negocjacji z Radą Dialogu Społecznego. Jej wzrost jest zagwarantowany ustawowo. Wpływ na kwotę podwyżki ma m.in.:

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,

wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Na lipcowym posiedzeniu RDS nie ustalono wspólnego stanowiska w sprawie wysokości najniższej krajowej. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji to Rada Ministrów ma obowiązek ustalić jej wysokość wraz z wysokością stawki godzinowej do 15 września w drodze rozporządzenia.

Na co wpływa wzrost płacy minimalnej?

Wzrost płacy minimalnej wpływ nie tylko na wyższe, miesięczne wynagrodzenia pracowników, ale także m.in. na wzrost dodatków za pracę w nocy, odpraw pieniężnych czy odszkodowania pracownicze.

Podwyżki dotkną również przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników na najniższą krajową. Koszt ich zatrudnienia wzrośnie w 2026 roku o 168,65 zł, jak wylicza główny doradca podatkowy InFaktu - Piotr Jurczyk

Podwyżka oznacza dla pracodawców realny wzrost kosztów. Dziś całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wynosi 5621,60 zł, od przyszłego roku będzie to już 5790,28 zł. To dodatkowe 168,65 zł miesięcznie.

Wraz z kosztami zatrudnienia wzrastają również składki zdrowotne dla przedsiębiorców, które w 2026 roku będą wynosić 432,54 zł oraz składki ZUS.

Coroczny wzrost płacy minimalnej oznacza nie tylko podwyżki dla pracowników i pracodawców. Kwoty te wpływają bezpośrednio także na: limity dla działalności nierejestrowanej czy wysokość mandatów i grzywny.

