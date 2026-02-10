Wiemy już, jakiej z grubsza pogody możemy się spodziewać wiosną i na początku lata. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił prognozę długoterminową na marzec, kwiecień, maj oraz czerwiec. Wiele z tych miesięcy może zmieścić się w normie, choć nie wszystkie.

Pogoda długoterminowa. Jeden "miesiąc chłodny" w większości kraju

Tegoroczna zima jest zdecydowanie bardziej śnieżna i chłodniejsza niż w ostatnich kilku latach. Styczeń okazał się zdecydowanie zimniejszy od średniej wieloletniej, a na północnym wschodzie średnie temperatury okazały się o prawie 6 stopni niższe niż zazwyczaj. Również początek lutego był bardziej mroźny niż średnia.

Wiele wskazuje na to, że cały bieżący miesiąc będzie zimniejszy, a chłodniejsza niż zwykle aura rozciągnie się również na marzec, przynajmniej w jego pierwszej połowie.

Przynajmniej na początku marca średnie temperatury mogą się okazać niższe od tych z lat 1991-2020 IMGW materiał zewnętrzny

Potwierdza to najnowsza prognoza długoterminowa na trzeci miesiąc 2026 roku. Wynika z niej, że na północy i w centrum temperatury będą niższe od średniej, a to oznacza "miesiąc chłodny". Nieco lepiej pod tym względem będzie na południu - tam temperatury zmieszczą się w normie z lat 1991-2020.

W marcu w większości województw może być chłodniej niż zazwyczaj. Temperatury będą w normie na południu IMGW materiał zewnętrzny

Marzec nie zaskoczy jednak, jeśli chodzi o opady. Te w całym kraju powinny być typowe dla tego miesiąca. To oznacza, że czasem wciąż mogą się zdarzyć bardziej deszczowe dni, przeplatane spokojniejszymi i suchymi. Lokalnie może jeszcze padać deszcz ze śniegiem.

Podczas pierwszego wiosennego miesiąca grunt w wielu miejscach może być grząski i rozmokły, ale odwilż nie powinna za bardzo dać się nam we znaki. Prognozy na następny miesiąc są już bardziej zrównoważone.

Kwiecień może przynieść warunki bardzo typowe dla tego okresu. W całej Polsce zarówno temperatury, jak i opady powinny zmieścić się w normie. Aura będzie więc typowo wiosenna, z bardziej deszczowymi okresami, ale też dniami pełnymi słońca i z niewielkim zachmurzeniem.

W kwietniu w całym kraju możemy się spodziewać pogody typowej dla tego okresu IMGW materiał zewnętrzny

W czwartym miesiącu roku możemy się spodziewać - głównie w centrum i na zachodzie - średnich temperatur do około 10 stopni Celsjusza, zaś na krańcach północnych i południowych o kilka stopni niższych. Są to wartości typowe dla kwietnia i raczej nie grożą nam wtedy większe anomalie.

Wiosna bez większych anomalii. Pogoda długoterminowa na maj i czerwiec 2026

Wiosna w 2026 roku zapowiada się na dość spokojną i bez większych anomalii. W maju bowiem we wszystkich regionach będziemy mieli do czynienia z "miesiącem normalnym".

Możemy liczyć na średnie temperatury w centrum i na zachodzie przekraczające 15 stopni, a na północy i wschodzie powinny wynieść powyżej 10 st. C. W całej Polsce temperatury będą typowe dla maja, bez anomalii.

Wiosna 2026 roku może się okazać typowa. Temperatury i opady w maju nie powinny się różnić od średniej - prognozuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Normy nie zostaną też przekroczone w przypadku opadów. We wszystkich regionach będą one typowe dla tego miesiąca, czyli czekają nas wiosenne dni, zarówno z deszczem, jak i duża ilością słońca, przez cały miesiąc.

Przełom wiosny i lata raczej nie przyniesie większej rewolucji w pogodzie. Czerwiec może się okazać typowy, z temperaturami i opadami w normie we wszystkich regionach kraju.

Zrobi się ciepło, a miejscami nawet gorąco. Nie możemy wykluczyć pierwszych fal gorąca, ale też nieco chłodniejszych okresów, zwłaszcza na początku czerwca. Nie zabraknie również burz z deszczem, choć suma upadów wszędzie powinna być w normie z lat 1991-2020.

Pogoda długoterminowa na czerwiec zapowiada się na typową dla tego okresu, zarówno pod względem opadów, jak i temperatur IMGW materiał zewnętrzny

Trzeba pamiętać o tym, że tego typu prognoza powinna być traktowana przede wszystkim jako orientacyjna. Tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu i mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić.

Pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, a najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne doniesienia pogodowe.

