Znamy wstępną prognozę na wiosnę. Jeden miesiąc poniżej normy
Trzaskający mróz, śnieżyce i gołoledź nie odpuszczają. Początek roku okazał się zdecydowanie zimowy, jednak im bliżej wiosny, tym powinno być spokojniej. Marzec wciąż może być wyraźnie zimniejszy niż zazwyczaj, ale kolejne miesiące będą wyglądać inaczej. Dotyczy to nie tylko temperatur, ale też opadów.
Wiemy już, jakiej z grubsza pogody możemy się spodziewać wiosną i na początku lata. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił prognozę długoterminową na marzec, kwiecień, maj oraz czerwiec. Wiele z tych miesięcy może zmieścić się w normie, choć nie wszystkie.
Pogoda długoterminowa. Jeden "miesiąc chłodny" w większości kraju
Tegoroczna zima jest zdecydowanie bardziej śnieżna i chłodniejsza niż w ostatnich kilku latach. Styczeń okazał się zdecydowanie zimniejszy od średniej wieloletniej, a na północnym wschodzie średnie temperatury okazały się o prawie 6 stopni niższe niż zazwyczaj. Również początek lutego był bardziej mroźny niż średnia.
Wiele wskazuje na to, że cały bieżący miesiąc będzie zimniejszy, a chłodniejsza niż zwykle aura rozciągnie się również na marzec, przynajmniej w jego pierwszej połowie.
Potwierdza to najnowsza prognoza długoterminowa na trzeci miesiąc 2026 roku. Wynika z niej, że na północy i w centrum temperatury będą niższe od średniej, a to oznacza "miesiąc chłodny". Nieco lepiej pod tym względem będzie na południu - tam temperatury zmieszczą się w normie z lat 1991-2020.
Marzec nie zaskoczy jednak, jeśli chodzi o opady. Te w całym kraju powinny być typowe dla tego miesiąca. To oznacza, że czasem wciąż mogą się zdarzyć bardziej deszczowe dni, przeplatane spokojniejszymi i suchymi. Lokalnie może jeszcze padać deszcz ze śniegiem.
Podczas pierwszego wiosennego miesiąca grunt w wielu miejscach może być grząski i rozmokły, ale odwilż nie powinna za bardzo dać się nam we znaki. Prognozy na następny miesiąc są już bardziej zrównoważone.
Kwiecień może przynieść warunki bardzo typowe dla tego okresu. W całej Polsce zarówno temperatury, jak i opady powinny zmieścić się w normie. Aura będzie więc typowo wiosenna, z bardziej deszczowymi okresami, ale też dniami pełnymi słońca i z niewielkim zachmurzeniem.
W czwartym miesiącu roku możemy się spodziewać - głównie w centrum i na zachodzie - średnich temperatur do około 10 stopni Celsjusza, zaś na krańcach północnych i południowych o kilka stopni niższych. Są to wartości typowe dla kwietnia i raczej nie grożą nam wtedy większe anomalie.
Wiosna bez większych anomalii. Pogoda długoterminowa na maj i czerwiec 2026
Wiosna w 2026 roku zapowiada się na dość spokojną i bez większych anomalii. W maju bowiem we wszystkich regionach będziemy mieli do czynienia z "miesiącem normalnym".
Możemy liczyć na średnie temperatury w centrum i na zachodzie przekraczające 15 stopni, a na północy i wschodzie powinny wynieść powyżej 10 st. C. W całej Polsce temperatury będą typowe dla maja, bez anomalii.
Normy nie zostaną też przekroczone w przypadku opadów. We wszystkich regionach będą one typowe dla tego miesiąca, czyli czekają nas wiosenne dni, zarówno z deszczem, jak i duża ilością słońca, przez cały miesiąc.
Przełom wiosny i lata raczej nie przyniesie większej rewolucji w pogodzie. Czerwiec może się okazać typowy, z temperaturami i opadami w normie we wszystkich regionach kraju.
Zrobi się ciepło, a miejscami nawet gorąco. Nie możemy wykluczyć pierwszych fal gorąca, ale też nieco chłodniejszych okresów, zwłaszcza na początku czerwca. Nie zabraknie również burz z deszczem, choć suma upadów wszędzie powinna być w normie z lat 1991-2020.
Trzeba pamiętać o tym, że tego typu prognoza powinna być traktowana przede wszystkim jako orientacyjna. Tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu i mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić.
Pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, a najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne doniesienia pogodowe.
