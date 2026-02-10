Znamy wstępną prognozę na wiosnę. Jeden miesiąc poniżej normy

Jakub Wojciechowski

Trzaskający mróz, śnieżyce i gołoledź nie odpuszczają. Początek roku okazał się zdecydowanie zimowy, jednak im bliżej wiosny, tym powinno być spokojniej. Marzec wciąż może być wyraźnie zimniejszy niż zazwyczaj, ale kolejne miesiące będą wyglądać inaczej. Dotyczy to nie tylko temperatur, ale też opadów.

Widok z lotu ptaka na linię brzegową oddzielającą zamarzniętą wodę od otwartego zbiornika, w lewym górnym rogu cztery mapy Polski z ikonami meteorologicznymi ilustrującymi prognozy pogody.
Wiele wskazuje na to, że wiosną tylko w marcu przekroczona zostanie norma temperatur. Pozostałe miesiące powinny przynieść typową pogodę - prognozuje IMGWJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Wiemy już, jakiej z grubsza pogody możemy się spodziewać wiosną i na początku lata. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej udostępnił prognozę długoterminową na marzec, kwiecień, maj oraz czerwiec. Wiele z tych miesięcy może zmieścić się w normie, choć nie wszystkie.

Pogoda długoterminowa. Jeden "miesiąc chłodny" w większości kraju

Tegoroczna zima jest zdecydowanie bardziej śnieżna i chłodniejsza niż w ostatnich kilku latach. Styczeń okazał się zdecydowanie zimniejszy od średniej wieloletniej, a na północnym wschodzie średnie temperatury okazały się o prawie 6 stopni niższe niż zazwyczaj. Również początek lutego był bardziej mroźny niż średnia.

Wiele wskazuje na to, że cały bieżący miesiąc będzie zimniejszy, a chłodniejsza niż zwykle aura rozciągnie się również na marzec, przynajmniej w jego pierwszej połowie.

Mapa Polski z podziałem na województwa, prezentująca prognozowane anomalie średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 na kolejne tygodnie roku, z wartościami liczbowymi opisującymi odchylenia od normy.
Przynajmniej na początku marca średnie temperatury mogą się okazać niższe od tych z lat 1991-2020IMGWmateriał zewnętrzny

Potwierdza to najnowsza prognoza długoterminowa na trzeci miesiąc 2026 roku. Wynika z niej, że na północy i w centrum temperatury będą niższe od średniej, a to oznacza "miesiąc chłodny". Nieco lepiej pod tym względem będzie na południu - tam temperatury zmieszczą się w normie z lat 1991-2020.

Mapa Polski z zaznaczonymi miastami, ikonami oznaczającymi średnią temperaturę i sumę opadów na marzec 2026 roku, zawierająca kolory wskazujące, czy wartości te będą powyżej, poniżej lub w normie względem lat 1991-2020.
W marcu w większości województw może być chłodniej niż zazwyczaj. Temperatury będą w normie na południuIMGWmateriał zewnętrzny

Marzec nie zaskoczy jednak, jeśli chodzi o opady. Te w całym kraju powinny być typowe dla tego miesiąca. To oznacza, że czasem wciąż mogą się zdarzyć bardziej deszczowe dni, przeplatane spokojniejszymi i suchymi. Lokalnie może jeszcze padać deszcz ze śniegiem.

Podczas pierwszego wiosennego miesiąca grunt w wielu miejscach może być grząski i rozmokły, ale odwilż nie powinna za bardzo dać się nam we znaki. Prognozy na następny miesiąc są już bardziej zrównoważone.

    Kwiecień może przynieść warunki bardzo typowe dla tego okresu. W całej Polsce zarówno temperatury, jak i opady powinny zmieścić się w normie. Aura będzie więc typowo wiosenna, z bardziej deszczowymi okresami, ale też dniami pełnymi słońca i z niewielkim zachmurzeniem.

    W kwietniu w całym kraju możemy się spodziewać pogody typowej dla tego okresuIMGWmateriał zewnętrzny

    W czwartym miesiącu roku możemy się spodziewać - głównie w centrum i na zachodzie - średnich temperatur do około 10 stopni Celsjusza, zaś na krańcach północnych i południowych o kilka stopni niższych. Są to wartości typowe dla kwietnia i raczej nie grożą nam wtedy większe anomalie.

    Wiosna bez większych anomalii. Pogoda długoterminowa na maj i czerwiec 2026

    Wiosna w 2026 roku zapowiada się na dość spokojną i bez większych anomalii. W maju bowiem we wszystkich regionach będziemy mieli do czynienia z "miesiącem normalnym".

    Możemy liczyć na średnie temperatury w centrum i na zachodzie przekraczające 15 stopni, a na północy i wschodzie powinny wynieść powyżej 10 st. C. W całej Polsce temperatury będą typowe dla maja, bez anomalii.

    Mapa Polski ilustrująca prognozę pogody na maj 2026 z podziałem na regiony, uwzględniająca przewidywaną średnią temperaturę oraz sumę opadów na podstawie norm z lat 1991-2020. Kolorowe symbole termometrów i kropli deszczu przedstawiają odpowiednio prog...
    Wiosna 2026 roku może się okazać typowa. Temperatury i opady w maju nie powinny się różnić od średniej - prognozuje IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

    Normy nie zostaną też przekroczone w przypadku opadów. We wszystkich regionach będą one typowe dla tego miesiąca, czyli czekają nas wiosenne dni, zarówno z deszczem, jak i duża ilością słońca, przez cały miesiąc.

      Przełom wiosny i lata raczej nie przyniesie większej rewolucji w pogodzie. Czerwiec może się okazać typowy, z temperaturami i opadami w normie we wszystkich regionach kraju.

      Zrobi się ciepło, a miejscami nawet gorąco. Nie możemy wykluczyć pierwszych fal gorąca, ale też nieco chłodniejszych okresów, zwłaszcza na początku czerwca. Nie zabraknie również burz z deszczem, choć suma upadów wszędzie powinna być w normie z lat 1991-2020.

      Mapa Polski przedstawiająca prognozę pogody na czerwiec 2026, z oznaczeniami średniej temperatury i sumy opadów dla poszczególnych regionów, z podziałem na powyżej normy, w normie oraz poniżej normy.
      Pogoda długoterminowa na czerwiec zapowiada się na typową dla tego okresu, zarówno pod względem opadów, jak i temperaturIMGWmateriał zewnętrzny

      Trzeba pamiętać o tym, że tego typu prognoza powinna być traktowana przede wszystkim jako orientacyjna. Tego typu wyliczenia są obarczone dużym ryzykiem błędu i mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić.

      Pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, a najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Warto więc na bieżąco śledzić aktualne doniesienia pogodowe.

