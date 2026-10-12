W skrócie Według najnowszych prognoz długoterminowych rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia białych świąt i bardziej śnieżnej zimy, zwłaszcza na początku 2027 roku.

Grudzień może być typowy pod względem temperatur i opadów, co daje pewne nadzieje na opady śniegu w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Styczeń i luty mogą przynieść typowo zimowe temperatury oraz sporo dni ze śniegiem, szczególnie w południowej Polsce.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wcześniejsza prognoza długoterminowa wskazywała, że grudzień może być cieplejszy niż zwykle. Teraz sytuacja znacząco się zmienia: według najnowszych wyliczeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatury w tym zimowym miesiącu wcale nie będą wyższe niż zwykle. Tym samym teoretycznie rosną szanse na białe święta w tym roku. Dalsza część zimy może się zrobić naprawdę śnieżna.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Koniec złotej jesieni, potem zacznie się zima. Wiemy coraz więcej

Poprzednia zima przyniosła wiele śnieżnych i mroźnych dni. W wielu częściach kraju śnieg utrzymywał się przez dłuższy czas, co w ostatnich latach nie zdarzało się zbyt często. Przez długi czas wiele wskazywało na to, że kolejna zima będzie łagodniejsza, jednak najnowsze prognozy nie wykluczają powtórki.

Październik na początku był zdecydowanie cieplejszy niż zwykle. Obecnie mamy jednak do czynienia z wyraźnym ochłodzeniem. Mniej więcej do połowy tygodnia w ciągu dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni Celsjusza. Nocami mogą się pojawiać przygruntowe przymrozki, zwłaszcza w dolinach, na terenach podgórskich.

Od początku października było ciepło i słonecznie, teraz warunki się zmieniły. W kolejnych tygodniach nastąpią kolejne zwroty w pogodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Nie oznacza to jednak, że nie nadejdą jeszcze cieplejsze dni - okresy złotej jesieni mogą się jeszcze powtarzać, i to nie tylko pod koniec października. Przyszły miesiąc miejscami może być cieplejszy niż zazwyczaj.

W listopadzie na rozległym obszarze, rozciągającym się od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Kielecczyznę po Podkarpacie, średnie temperatury będą wyższe niż zwykle o tej porze roku. W reszcie kraju wartości będą typowe dla tego miesiąca.

Na południu i południowym zachodzie w listopadzie będzie cieplej niż zwykle - prognozuje IMGW. W zachodniej Polsce również mocniej popada IMGW materiał zewnętrzny

Deszczowa jesień w listopadzie skoncentruje się na zachodzie - tam możemy zanotować więcej deszczowych dni. W pozostałych rejonach kraju suma opadów zmieści się w normie wieloletniej, więc aura będzie łagodniejsza.

Przełom jesieni i zimy zapowiada się "normalniej". O ile wcześniej prognozowano, że w grudniu w całej Polsce średnie temperatury przekroczą wartości typowe dla tego miesiąca, to najnowsze wyliczenia przynoszą powrót do normy.

Ostatni miesiąc 2026 roku ma być typowy, zarówno pod względem temperatur, jak i opadów, i to w całym kraju. Tym samym możemy się wtedy spodziewać dni z opadami deszczu ze śniegiem i samego śniegu, również na nizinach. Może też zrobić się mroźnie, zwłaszcza pod koniec grudnia.

Grudzień ma być typowym takim miesiącem, zarówno jeśli chodzi o temperatury, jak opady. To oznacza chłodne, a czasem mroźne dni oraz opady deszczu ze śniegiem i śniegu IMGW materiał zewnętrzny

W porównaniu z poprzednią prognozą długoterminową rosną więc szanse na białe święta Bożego Narodzenia lub Sylwestra. Kolejne tygodnie mogą przynieść "prawdziwą" zimę, tak samo jak rok wcześniej.

Pogoda długoterminowa na zimę 2026. Może być biało

Krajobraz na początku 2027 roku w wielu miejscach może być typowo zimowy, z ośnieżonymi górami, ale też zmrożonymi jeziorami. Styczeń bowiem będzie w wielu miejscach mroźny, tak jak zazwyczaj. W całym kraju średnie temperatury będą typowe dla tego miesiąca.

Na południu popada mocniej niż zwykle. Oznacza to, że na terenach obejmujących wschodnią część Dolnego Śląska, Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę może być więcej śnieżnych dni niż w reszcie kraju, gdzie opady zmieszczą się w normie.

Styczeń na południu Polski może być bardziej śnieżny. Wartości na termometrach nie będą się różnić od typowych dla tego miesiąca IMGW materiał zewnętrzny

Mroźna i śnieżna zima może się rozciągnąć na cały luty. W tym miesiącu bowiem w całej Polsce suma opadów może być wyższa niż w latach 1990-2020. Grubość pokrywy śnieżnej w wielu miejscach może się więc zwiększyć, a poruszanie się po drogach i chodnikach może być utrudnione.

Temperatury w lutym wszędzie mają zmieścić się w normie, więc będzie zimno i mroźnie, choć zapewne pojawią się też okresy bardziej słoneczne, zwłaszcza pod koniec lutego.

Luty może być mokrym miesiącem we wszystkich regionach. Można się wówczas spodziewać więcej śnieżnych dni IMGW materiał zewnętrzny

Mimo wszystko najnowsza prognoza długoterminowa daje podstawy do tego, żeby spodziewać się powrotu typowej, śnieżnej zimy - takiej, z jaką mieliśmy do czynienia w poprzednim sezonie.

Należy jednak podkreślić, że są to ogólne szacunki, które należy traktować z dużą dozą ostrożności. Określenie dokładnej prognozy na tak odległy termin wciąż jest bardzo trudne, nawet z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Kolejne wyliczenia tego typu mogą się różnić od obecnych.

-----