Znamy najnowsze prognozy dotyczące zimy w Polsce. Może nas czekać powtórka

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mieliśmy "prawdziwą" zimę, teraz możemy mieć kolejną. Rosną szanse na białe święta Bożego Narodzenia, przynajmniej według najnowszych prognoz długoterminowych, a potem może być mroźniej i śnieżniej. Zimowe miesiące mogą przynieść więcej anomalii pogodowych, zwłaszcza pod koniec tej pory roku.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Pogoda długoterminowa IMGW na kolejne miesiące wskazuje, że są realne szanse na powrót "prawdziwej" zimy do PolskiPatryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Według najnowszych prognoz długoterminowych rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia białych świąt i bardziej śnieżnej zimy, zwłaszcza na początku 2027 roku.
  • Grudzień może być typowy pod względem temperatur i opadów, co daje pewne nadzieje na opady śniegu w czasie świąt Bożego Narodzenia.
  • Styczeń i luty mogą przynieść typowo zimowe temperatury oraz sporo dni ze śniegiem, szczególnie w południowej Polsce.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Wcześniejsza prognoza długoterminowa wskazywała, że grudzień może być cieplejszy niż zwykle. Teraz sytuacja znacząco się zmienia: według najnowszych wyliczeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatury w tym zimowym miesiącu wcale nie będą wyższe niż zwykle. Tym samym teoretycznie rosną szanse na białe święta w tym roku. Dalsza część zimy może się zrobić naprawdę śnieżna.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie

Koniec złotej jesieni, potem zacznie się zima. Wiemy coraz więcej

Poprzednia zima przyniosła wiele śnieżnych i mroźnych dni. W wielu częściach kraju śnieg utrzymywał się przez dłuższy czas, co w ostatnich latach nie zdarzało się zbyt często. Przez długi czas wiele wskazywało na to, że kolejna zima będzie łagodniejsza, jednak najnowsze prognozy nie wykluczają powtórki.

Październik na początku był zdecydowanie cieplejszy niż zwykle. Obecnie mamy jednak do czynienia z wyraźnym ochłodzeniem. Mniej więcej do połowy tygodnia w ciągu dnia nie będzie więcej niż kilkanaście stopni Celsjusza. Nocami mogą się pojawiać przygruntowe przymrozki, zwłaszcza w dolinach, na terenach podgórskich.

Mapa Europy pokazująca anomalie temperatury przy powierzchni ziemi z wyraźnie zaznaczonymi obszarami ciepła na południu oraz chłodu na wschodzie i południowym wschodzie kontynentu.
Od początku października było ciepło i słonecznie, teraz warunki się zmieniły. W kolejnych tygodniach nastąpią kolejne zwroty w pogodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Nie oznacza to jednak, że nie nadejdą jeszcze cieplejsze dni - okresy złotej jesieni mogą się jeszcze powtarzać, i to nie tylko pod koniec października. Przyszły miesiąc miejscami może być cieplejszy niż zazwyczaj.

W listopadzie na rozległym obszarze, rozciągającym się od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką i Kielecczyznę po Podkarpacie, średnie temperatury będą wyższe niż zwykle o tej porze roku. W reszcie kraju wartości będą typowe dla tego miesiąca.

Mapa Polski z oznaczeniami temperatur i opadów na listopad 2026, wskazująca, że w większości południowej i środkowej części kraju prognozowane są temperatury powyżej normy, podczas gdy w północnej i wschodniej temperatury będą w normie lub poniżej; wię...
Na południu i południowym zachodzie w listopadzie będzie cieplej niż zwykle - prognozuje IMGW. W zachodniej Polsce również mocniej popadaIMGWmateriał zewnętrzny

Deszczowa jesień w listopadzie skoncentruje się na zachodzie - tam możemy zanotować więcej deszczowych dni. W pozostałych rejonach kraju suma opadów zmieści się w normie wieloletniej, więc aura będzie łagodniejsza.

Przełom jesieni i zimy zapowiada się "normalniej". O ile wcześniej prognozowano, że w grudniu w całej Polsce średnie temperatury przekroczą wartości typowe dla tego miesiąca, to najnowsze wyliczenia przynoszą powrót do normy.

Ostatni miesiąc 2026 roku ma być typowy, zarówno pod względem temperatur, jak i opadów, i to w całym kraju. Tym samym możemy się wtedy spodziewać dni z opadami deszczu ze śniegiem i samego śniegu, również na nizinach. Może też zrobić się mroźnie, zwłaszcza pod koniec grudnia.

Mapa Polski z prognozą pogody na grudzień 2026 prezentująca podział kraju na regiony, w których przewidywana jest temperatura i suma opadu na tle normy wieloletniej; dominują obszary z temperaturą w normie i poniżej normy oraz przewaga opadów w normie,...
Grudzień ma być typowym takim miesiącem, zarówno jeśli chodzi o temperatury, jak opady. To oznacza chłodne, a czasem mroźne dni oraz opady deszczu ze śniegiem i śnieguIMGWmateriał zewnętrzny

W porównaniu z poprzednią prognozą długoterminową rosną więc szanse na białe święta Bożego Narodzenia lub Sylwestra. Kolejne tygodnie mogą przynieść "prawdziwą" zimę, tak samo jak rok wcześniej.

Zobacz również:

Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, zwłaszcza w listopadzie, a na prawdziwą zimę być może będziemy musieli poczekać do stycznia
Polska

Mocne zmiany w pogodzie na jesień. Z czasem jeszcze się pogłębią

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda długoterminowa na zimę 2026. Może być biało

Krajobraz na początku 2027 roku w wielu miejscach może być typowo zimowy, z ośnieżonymi górami, ale też zmrożonymi jeziorami. Styczeń bowiem będzie w wielu miejscach mroźny, tak jak zazwyczaj. W całym kraju średnie temperatury będą typowe dla tego miesiąca.

Na południu popada mocniej niż zwykle. Oznacza to, że na terenach obejmujących wschodnią część Dolnego Śląska, Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę może być więcej śnieżnych dni niż w reszcie kraju, gdzie opady zmieszczą się w normie.

Mapa Polski z prognozą pogody na styczeń 2027, prezentująca temperatury poniżej normy w większości kraju, szczególnie na północnym wschodzie, oraz sumy opadów powyżej normy w centralnej i południowej Polsce, zwłaszcza w okolicach Krakowa, Kielc, Katowi...
Styczeń na południu Polski może być bardziej śnieżny. Wartości na termometrach nie będą się różnić od typowych dla tego miesiącaIMGWmateriał zewnętrzny

Mroźna i śnieżna zima może się rozciągnąć na cały luty. W tym miesiącu bowiem w całej Polsce suma opadów może być wyższa niż w latach 1990-2020. Grubość pokrywy śnieżnej w wielu miejscach może się więc zwiększyć, a poruszanie się po drogach i chodnikach może być utrudnione.

Temperatury w lutym wszędzie mają zmieścić się w normie, więc będzie zimno i mroźnie, choć zapewne pojawią się też okresy bardziej słoneczne, zwłaszcza pod koniec lutego.

Mapa Polski z prognozą na luty 2027 roku, pokazująca normalną temperaturę i opady powyżej normy we wszystkich regionach kraju, oznaczone odpowiednio szarymi termometrami oraz zielonymi kroplami.
Luty może być mokrym miesiącem we wszystkich regionach. Można się wówczas spodziewać więcej śnieżnych dniIMGWmateriał zewnętrzny

Mimo wszystko najnowsza prognoza długoterminowa daje podstawy do tego, żeby spodziewać się powrotu typowej, śnieżnej zimy - takiej, z jaką mieliśmy do czynienia w poprzednim sezonie.

Należy jednak podkreślić, że są to ogólne szacunki, które należy traktować z dużą dozą ostrożności. Określenie dokładnej prognozy na tak odległy termin wciąż jest bardzo trudne, nawet z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Kolejne wyliczenia tego typu mogą się różnić od obecnych.

Zobacz również:

Zima 20265/2027 w Polsce może się zacząć z opóźnieniem. Wiele zależy od trwającego super El Niño
Polska

El Niño bije wszelkie rekordy. Wiemy, jak wpłynie to na zimę w Polsce

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": Nieoczekiwany zwrot PiS-u. Zaskoczyło propozycjamiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze