Znaleźli sposób na samotność? Polki i Polacy pokochali kolonie dla dorosłych
Dyskoteki, ogniska, warsztaty i wycieczki. Polki i Polacy coraz chętniej wracają do wspomnień z dzieciństwa i zapisują się na kolonie dla dorosłych. Jak mówią Interii, takie wyjazdy pozwalają na chwilę oderwać się od rzeczywistości i, niezależnie od wieku, nawiązać nowe relacje. To także sposób na samotność.
Paulina Stolarczuk po raz pierwszy pojechała na kolonie dla dorosłych w lipcu 2022 roku. Była po kryzysie życiowym i relacyjnym, potrzebowała się sobą zaopiekować. Pochodzi z małego miasta i nie miała wcześniej okazji do rozwijania swoich pasji. Wybrała się więc na kolonie artystyczne dla dorosłych.
Na miejscu, w Zębie koło Zakopanego, uczestnicy tygodniowego wyjazdu brali udział w warsztatach, lokalnych wycieczkach, odwiedzali góralskie karczmy, a gdy nie mieli na nic ochoty - po prostu odpoczywali na łące.
Kolonie dla dorosłych nowym hitem wakacji
Kolonie dla dorosłych przyciągają coraz większą uwagę Polek i Polak. Można na nie jechać samemu, można ze znajomymi. Kosztują - w zależności od organizatora i programu - około 2500-3500 zł.
Proponowane plany dnia przywodzą na myśl kolonie dla dzieci - posiłki o ustalonych godzinach, wspólne zajęcia, czas wolny.
Są też dyskoteki kolonijne. A co z innymi tradycjami? Na wyjeździe Pauliny co prawda nikt nie smarował klamek pastą do zębów, ale mieli za to Sympatyczną Pocztę. - W holu na dole jest skrzyneczka, do której podczas pobytu można wrzucać liściki do koleżanek i kolegów. Są rozdawane podczas posiłków (jak w "Harrym Potterze") co kilka dni - opowiada.
Wakacje dla każdego
Na kolonie dla dorosłych jeżdżą osoby w każdym wieku - od 18-latków po osoby po 70. roku życia. Paulina Stolarczuk podkreśla, że na wyjazdach zawiązują się bardzo mocne przyjaźnie.
- Ludzie często wracają w kolejnych latach, prosząc organizatorów o zakwaterowanie w pokojach z poznanymi wcześniej znajomymi. W dorosłym wieku bardziej ceni się takie relacje - mówi.
Paulina zauważa, że niektóre aktywności podczas kolonii mogą mieć wymiar niemalże terapeutyczny. - Widzisz, że nie jesteś w tym sam, nie jesteś dziwakiem, twoje pasje dzieli mnóstwo innych osób. To otwiera na nowe doświadczenia, ciekawość, radość życia.
Jak mówi, czasem u dorosłych uczestników wyjazdu włącza się "mental kolonisty" i pytają opiekunów o zgodę: - Pani Beatko, czy mogę wyjść przed obiadem na ciuchy?
- To zabawne, ale i słodkie, bo można sobie pozwolić na bycie dzieciakiem w bezpiecznym środowisku - mówi Paulina. - Niektórzy z nas bowiem nie mogli z różnych powodów zbyt długo być dzieckiem lub już zdążyli zapomnieć o dziecku w sobie.
Kolonie dla niesparowanych
Wiktoria Piekarska w zeszłym roku była na swoich pierwszych koloniach dla dorosłych. Tydzień nad jeziorem, gdzieś w Wielkopolsce.
Grupa nie była stała - część osób przyjechała na siedem dni, a inni tylko na przedłużony weekend, od czwartku do niedzieli. Łącznie, gdy wszyscy się zjechali, było ponad 30 osób.
- Mieliśmy warsztaty z linorytu, uczyliśmy się też japońskiej sztuki łączenia potłuczonej porcelany (kintsug) - opowiada Wiktoria. - Codziennie odbywały się zajęcia sportowe i joga, wieczory spędzaliśmy przy ognisku ze śpiewem i gitarą, zorganizowano też dyskotekę. Korzystaliśmy z uroków jeziora.
Jak wspomina, atmosfera na miejscu była luźna. - Nie było przymusu uczestnictwa w zajęciach czy sprawdzania obecności - kto chciał, mógł spać dłużej lub wyjechać na chwilę poza obóz - opowiada.
Wiktoria zdecydowała się na wyjazd, bo po rozpadzie związku nie chciała spędzać czasu samotnie w domu. Szukała w internecie ofert wyjazdowych dla osób "niesparowanych".
Większość jej grupy stanowiły dojrzałe kobiety, często w wieku 40+ i po rozwodach, głównie z Warszawy. Mężczyzn było niewielu.
Wiktorii kolonie spodobały się na tyle, że rozważa, by i w tym roku wziąć w nich udział. - Takie kolonie mają swój urok, dają dorosłym poczucie beztroski, jak w czasach dzieciństwa, kiedy ktoś inny nad nami czuwa i nic nie musimy robić - mówi.
Powrót do czasów dzieciństwa
Informacje o koloniach dla dorosłych w pewnym momencie zaczęły pojawiać się na instagramowym feedzie Łukasza Ciecierskiego. - Na początku myślałem że to kolejny fejk. Później wyskoczyła mi rolka, którą wysłałem mojej przyjaciółce. Jak się okazało, ona już to widziała i bardzo chciała jechać, ale nie miała z kim - opowiada mężczyzna.
Nie widzieli się od dziewięciu lat. Postanowili wybrać się na kolonie razem. - To było najlepsze, co mogliśmy wybrać - uważa Łukasz.
Spędzili tam cztery dni. Ośrodek znajdował się w środku lasu. - Po aktywnościach, które były oczywiście nieobowiązkowe, zawsze był czas wolny. Można było skorzystać ze strefy "chill zone" hamaków, siatek, kocyków i odpocząć na łonie natury.
Był też spływ kajakowy, piknik, zajęcia z survivalu.
Na koloniach Łukasz poznał osoby z różnych przedziałów wiekowych i różnych środowisk.
- Bawiłem się tam dosłownie jak dziecko. Zapomniałem o wszystkich przyziemnych sprawach, porzuciłem codzienne myśli, to był tak cudowny beztroski czas - opowiada.
On sam ma zamiar pojechać też za rok.
Wakacje dla samotnych
Niemalże trapeutyczny aspekt kolonii dla dorosłych, o którym wspominała Paulina Stolarczuk, zauważa także Sławomir Prusakowski, psycholog i trener biznesu.
- Wyjazdy zorganizowane, takie jak kolonie dla dorosłych, zdejmują z człowieka spory ciężar odpowiedzialności i konieczność ciągłego planowania - mówi. - Wybierając taką formę wypoczynku, nie musimy się o nic troszczyć - po prostu pakujemy torbę i jedziemy, a ktoś inny przejmuje za nas odpowiedzialność, której wielu z nas ma w nadmiarze w codziennym życiu.
To wynika także z potrzeby bycia zaopiekowanym. W trudnych sytuacjach chcemy, aby ktoś pomógł nam z wyzwaniami. - Na kolonii zawsze są inni ludzie, coś się dzieje, więc nie siedzimy sami i nie zadręczamy się myślami. Dla wielu osób taki wyjazd spełnia rolę quasi-terapeutyczną lub pomocową - mówi psycholog.
Sam powrót do wspomnień z kolonii z dzieciństwa często wywołuje pozytywne skojarzenia. - Nazwa "kolonie" powoduje uśmiech na twarzy oraz poczucie oderwania się od rzeczywistości i zmiany kontekstu na zabawę i przyjemność - uważa Prusakowski.
Dla popularności kolonii dla dorosłych znaczenie może mieć także samotność, która dotyka coraz więcej Polek i Polaków. - Wspólny wyjazd grupowy, na którym nie znamy większości osób, jest świetną okazją do nawiązania nowych przyjaźni lub po prostu spędzenia czasu z ludźmi. Taki wyjazd to też szansa na wakacyjną przygodę, a nawet letnią miłość - dodaje psycholog.
Anna Nicz
Chcesz porozmawiać z autorką? Napisz: anna.nicz@firma.interia.pl