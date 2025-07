Znaleziono ciało Tadeusza D. Policja informuje o szczegółach

- Zagrożenie ustało. To jest najważniejsza sprawa - przekazała rzeczniczka KGP insp. Katarzyna Nowak. Na antenie Polsat News tłumaczyła, że akcja poszukiwawcza stanowiła wielkie wyzwanie dla policjantów.

- Wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z mężczyzną, który jest w stanie zabić. Tak że desperacja tego człowieka była ogromna . Nieprzewidywalność jego zachowania też stanowiła dla nas wyzwanie - przekazała insp. Nowak. Jak dodała, jeszcze we wtorek na miejsce poszukiwań sprowadzono kolejne psy tropiące.

Rzeczniczka KGP potwierdziła, że ciało 57-latka znaleźli policjanci. - Został znaleziony mężczyzna z raną postrzałową, przy nim znaleźliśmy broń - wyjaśniła. - Nie był to wynik informacji przekazanych przez świadków, był to wynik taktyki, którą przyjęliśmy - podkreśliła. Akcja policjantów polegała na otoczeniu potencjalnego miejsca przebywania 57-latka pierścieniem. Chodzi o rejon pogranicza Starej Wsi i Roztoki .

"Policjanci znaleźli ciało poszukiwanego 57-latka" - podano w komunikacie Małopolskiej Policji we wtorek po godz. 21.

57-letni mężczyzna był poszukiwany przez służby od 27 czerwca, kiedy to doszło do strzelaniny w Starej Wsi. Podejrzany otworzył ogień do członków swojej rodziny - 26-letniej córki, 31-letniego zięcia i 72-letniej teściowej.