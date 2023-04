Znalazły się miliony dla Poczty Polskiej. Wiadomo, na co pójdą

Pieniądze z Ministerstwa Aktywów Państwowych mają być przeznaczone na logistykę, np. większe hale. W komunikacie na stronie Poczty Polskiej wyjaśniono, że Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych spółki. Realizacja projektu ma umożliwić transformację sieci przystosowanej dziś głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której dominować będą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe, paczkowe) i e-commerce.

Tymczasem udział Poczty Polskiej w rynku przesyłek paczkowych jest najniższy w historii i wynosi ok. 10 proc. Firmy z rynku prywatnego od dawna oferują usługi automatów paczkowych, a największy operator przesyłek pocztowych w Polsce zaspał i dotąd nie wdrożył tego innowacyjnego rozwiązania. Podstawowe kroki jednak poczynił, bo zainwestował w urządzenia. "Automaty paczkowe zalegają w magazynach" - skarżą się jednak pocztowcy w liście do premiera Mateusza Morawieckiego, który w środę ujawniła Interia.

Muszą konkurować z... Orlenem

Litania żali jest jednak dłuższa, bo pocztowcy z 26 organizacji związkowych wskazują na pewien paradoks. Na tym samym rynku przesyłek pocztowych Poczta Polska będzie konkurować m.in. z Orlenem, czyli inną spółką skarbu państwa.

"Uruchamianie 'paczkomatów' przez PKN Orlen znacząco osłabia pozycję operatora wyznaczonego. Jak mamy utrzymać miejsca pracy i rozwijać usługę paczkową, skoro działania spółek skarbu państwa w tym obszarze stanowią dla siebie konkurencję" - pytają pocztowcy, którzy jednocześnie alarmują, że spółka w tym zakresie zamierza posiłkować się dostawcami zewnętrznymi - to oni mieliby dostać zlecenie na doręczanie paczek do klientów.

Projekt pt. automaty paczkowe nie jest w Poczcie Polskiej nowym pomysłem. W listopadzie 2021 roku spółka ogłosiła, że do końca 2022 roku zostanie uruchomionych około dwóch tysięcy urządzeń paczkowych narodowego operatora, a pierwsze z nich staną jeszcze wiosną 2022 roku. Dziś rzeczywiście mamy wiosnę, ale 2023 roku. A maszyn do obsługi paczek od Poczty Polskiej wciąż nie widać.

Łącznie ponad 350 mln zł

W komunikacie Poczty Polskiej jej prezes Krzysztof Falkowski przyznał, że perspektywiczny rynek usług paczkowych, zdominowany przez zagraniczne korporacje z wielkim kapitałem, nie należy do łatwych.

"Zgodnie z obraną strategią inwestujemy w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego. Testujemy również wiele nowych technologii. Wszystkie te działania służyć mają priorytetowemu celowi - sprawnej i szybkiej obsłudze rosnącego wolumenu przesyłek" - powiedział Falkowski, cytowany w komunikacie.

Pieniądze z Ministerstwa Aktywów Państwowych mają przyspieszyć projekt. Posłużą głównie logistyce i rozbudowie hal. Nakłady inwestycyjne mają przekroczyć łącznie 350 mln zł.

