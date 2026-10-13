Znalazł szkło w butelkowanej wodzie. GIS ostrzega: Wycofano całą partię

Maria Literacka

Maria Literacka

Rozpoczęto wycofywanie z obrotu całej partii produktu mineralnej wody gazowanej marki Krystynka - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Decyzję podjęto w związku ze zgłoszeniem o wykryciu w jednej z butelek fragmentu szkła.

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Woda ze szklanej butelki przelewana do szklanki
GIS ostrzega przed kawałkami szkła w butelkowanej wodzie (zdjęcie ilustracyjne)123RF/PICSEL

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że decyzja producenta była następstwem skargi konsumenta, który zgłosił, iż w jednej z butelek znalazł fragment szkła.

Ostrzeżenie GIS: Partia wody Krystynka wycofana z obrotu. W butelce znaleziono szkło

W związku z otrzymaną informacją producent przeprowadził wewnętrzną analizę, a następnie zdecydował o rozpoczęciu wycofywania kwestionowanej partii produktu ze względów ostrożnościowych.

"Pomimo incydentalnego charakteru zgłoszenia producent zastosował środki ostrożności obejmujące całą wskazaną partię" - czytamy w komunikacie. Proces wycofywania produktów z obrotu jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

butelka gazowanej naturalnej wody mineralnej marki Krystynka stojąca na drewnianym blacie
Partia wody butelkowanej wycofana z obrotu. GIS: W butelce znaleziono szkłoGłówny Inspektorat Sanitarnymateriał zewnętrzny

Produkt, którego dotyczy ostrzeżenie, to naturalna woda mineralna gazowana marki Krystynka, o pojemności 330 ml i numerze partii: FS224/3.

Data przydatności do spożycia to 12 sierpnia 2027 r. Producentem jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Zakłady Produkcji Zdrojowej.

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