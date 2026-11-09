W skrócie Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że zabezpieczone emblematy i naszywki z ubrania sprawcy strzelaniny w Krakowie są obecnie przedmiotem badań specjalistów.

Rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że w pokoju Michała Oksińskiego znaleziono flagę Gadsdena, która nie jest powszechnie kojarzona z żadnym konkretnym nurtem ekstremizmu.

Organizacja Demagog zweryfikowała symbol na naszywce sprawcy i ustaliła, że nie jest on dowodem przynależności zamachowca do żadnej konkretnej formacji wojskowej.

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W poniedziałkowej rozmowie z TOK FM rzeczniczka MSWiA, otwiera się w nowym oknie Karolina Gałecka wypowiedziała się w sprawie, która stała się przedmiotem pytań i dociekań po tym, jak w sieci udostępniono materiały z momentu zatrzymania sprawcy sobotniego zamachu.

Na ubraniach Michała O. można dostrzec różnego rodzaju symbole.

Zamach w Krakowie. Sprawa naszywek na ubraniach Michała Oksińskiego

Rzeczniczka MSWiA poinformowała, że zabezpieczone emblematy i naszywki, związane "z różnymi motywami", są obecnie przedmiotem badań specjalistów oraz działań służb. - Oczywiście już częściowo zostały poddane badaniom, interpretacji - przekazała.

Gałecka dodała, że "nie chciałaby wchodzić w dyskusję" dotyczącą ani wyglądu, ani symboliki wspomnianych naszywek. - To wszystko jest przedmiotem badania przez prokuraturę - wskazała rzeczniczka resortu.

Flaga Gadsdena na jednej ze ścian. Co znaleziono w pokoju Michała Oksińskiego?

O efekty prac prokuratury, która w sobotę i niedzielę prowadziła czynności w mieszkaniu sprawcy, zapytano podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznika Prokuratury Krajowej prok. Przemysława Nowaka.

Prokurator przekazał, że w pokoju Michała Oksińskiego "nie było np. oczywistej symboliki, którą powszechnie kojarzymy z jakimś nurtem czy skrajnie prawicowym, czy skrajnie lewicowym".

- Jest za wcześnie, aby kategorycznie mówić o motywach, inspiracji, jakiejś ideologii - podkreślił rzecznik PK.

Dopytywany o znajdujące się w pokoju przedmioty prok. Nowak poinformował, że na jednej ze ścian wisiała flaga Gadsdena, przedstawiająca grzechotnika na żółtym tle. - Ta flaga (…) nie łączy się z jakimś ekstremizmem w sposób powszechny, jest używana do różnych celów - mówił rzecznik. Jak dodał "wizerunek takiego węża znajduje się m.in. na jednej z płyt zespołów Metallica".

Emblemat na zdjęciu sprzętu zamachowca. Demagog weryfikuje spekulacje internautów

Kwestia emblematów, naszywek oraz ich możliwego znaczenia w kontekście zamachowca została podjęta przez media, była też przedmiotem dyskusji wśród internautów.

Uwaga skupiła się między innymi na symbolu, który widoczny jest na jednym ze zdjęć udostępnionych przez Polską Agencję Prasową po strzelaninie.

Fotografia przedstawia wnętrze bagażnika samochodu straży miejskiej w pobliżu miejsca zatrzymania sprawcy ataku, czego dokonano przy skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Po prawej stronie widać naszywkę ukazującą białą postać z włócznią skierowaną w stronę symbolu serca.

Tak właśnie miała wyglądać bandera Edwarda Teacha - angielskiego pirata, działającego w XVII wieku pod pseudonimem Czarnobrody. Pojawiające się w sieci informacje, sugerujące możliwe znaczenia naszywki, zostały poddane weryfikacji przez organizację Demagog.

Wnętrze samochodu straży miejskiej w pobliżu miejsca zatrzymania sprawcy ataku w Krakowie Art Service PAP

"Charakterystyczną flagę można zobaczyć na umundurowaniu różnych oddziałów sił specjalnych. W 2019 roku miał ją na sobie jeden z członków brytyjskiego Special Air Service (SAS), który uczestniczył w operacji antyterrorystycznej odbicia hotelu w Nairobi w Kenii" - wskazano w analizie Demagoga.

Jak czytamy, "naszywka nie jest zatem wyznacznikiem przynależności do żadnej konkretnej formacji wojskowej".

Co oznaczają naszywki na ubraniach Michała O.? Analityk OSINT: Popularny morale patch

Z kolei Jarosław Wolski - dziennikarz oraz cywilny analityk OSINT - podał, że "pierwotnie była używana przez amerykański SEAL Team 3 a potem US Navy SEALs".

"Jako morale patch przeszła potem do sił specjalnych wielu krajów na świecie by w końcu trafić jako popularny motyw militarnej popkultury (...). Finalnie skończyła jako dość popularny morale patch nabywany przez cywili" - czytamy we wpisie Wolskiego zamieszczonym na Facebooku.

Zdaniem eksperta wspomniana naszywka ma w kontekście zamachowca "dokładnie zerowe znaczenie i wysnuwanie jakichkolwiek wniosków na jej podstawie jest nieuzasadnione".



