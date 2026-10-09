W skrócie Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach przeprowadzono kontrole w 35 tysiącach szkół w całym kraju.

Policja odnotowała 172 zdarzenia i zatrzymała 59 osób, w tym uczniów zamieszczających groźby w internecie.

Zatrzymano co najmniej dwóch nastolatków, którzy przynieśli noże do szkoły, lecz nie potwierdzono zamiaru ataku.

Trwają czynności związane z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Monitoring sieci i prewencyjne patrole są kontynuowane.

W ostatnich dniach doszło do ataków z udziałem niebezpiecznych przedmiotów oraz śmiertelnego incydentu w szkole w Leszczydole-Nowinach.

Policja nie potwierdziła występowania internetowego wyzwania związanego z tymi zdarzeniami i apeluje o zachowanie spokoju.

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Policja poinformowała, że w ramach działań prewencyjnych po atakach w szkołach w woj. mazowieckim udało się przeprowadzić kontrolę w 35 tys. placówkach oświatowych w całym kraju. Wcześniej szef MSWiA podał cząstkowe dane o przeprowadzeniu kontroli w 15 tysiącach miejsc, otwiera się w nowym oknie i 19 zatrzymanych osobach.

Do godz. 17 w piątek odnotowano 172 zdarzenia, zatrzymano 59 osób. Byli to m.in. uczniowie odpowiedzialni za udostępnianie w internecie filmów i wiadomości z groźbami. Dokonano także zatrzymań co najmniej dwóch nastolatków, którzy do szkół przynieśli noże - nie pojawiły się dotąd potwierdzenia, aby ich zamiarem był atak.

W toku są czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Kontynuowane są prewencyjne patrole i monitoring sieci pod kątem niepokojących treści, gróźb czy nawoływań do aktów przemocy.

Akty przemocy w szkołach. Policja podsumowała działania

"Na terenie całej Polski trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych" - czytamy w komunikacie.

"Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - przekazali funkcjonariusze.

Komendant główny policji na antenie TVN24 był pytany o wątek rosyjski sprawy. - To jest jeszcze za wcześnie, żebyśmy mówili o tym, czy jest wątek rosyjski, bo liczba osób zatrzymanych jest znaczna. W związku z powyższym będziemy weryfikowali wszystkie materiały czy sieć, ale również nośniki, którymi oni się posługiwali, czy nie byli inspirowani - powiedział Marek Boroń.

Następnie przekazał, co zawiera materiał wideo dokumentujący atak 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny. Chłopak miał kamerę na głowie.

- Widziałem ten film, ten film jest drastyczny z dwóch powodów. Po pierwsze na tym filmie widać, jak ten młody chłopiec przygotowuje się do tego czynu, jak jest nabuzowany i w momencie, kiedy wchodzi do tej szkoły, jak zadaje ciosy, jak reaguje i w pewnym momencie uświadamia sobie, co zrobił. Widzimy w nim również dziecko pogubione, opuszczone, które potrzebuje pomocy realnej - przyznał Boroń.

Ataki w polskich szkołach. Policja: Nic nie wskazuje na internetowe wyzwanie

W środę 19-letni Jakub Z. zaatakował w szkole w Ostrołęce, otwiera się w nowym oknie - był uzbrojonych w nóż, a w plecaku wniósł do szkoły materiały pirotechniczne. Rannych zostało dziewięć osób.

Dzień później doszło do tragedii w szkole w Leszczydole-Nowinach, otwiera się w nowym oknie pod Wyszkowem. 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Kolejny atak służbom udało się udaremnić w Sierpcu, otwiera się w nowym oknie.

W czwartek wieczorem wśród uczniów i rodziców pojawiła się plotka o rzekomym "krwawym piątku", otwiera się w nowym oknie, kiedy nastąpić miała kulminacja przemocy. W czwartek policja opublikowała osobny komunikat w tej sprawie.

"Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge'u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce" - przekazała policja. Zaapelowano o spokój. Sytuację monitoruje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.



