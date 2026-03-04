Znaczące zmiany na termometrach. Nawet 20 stopni różnicy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mróz za dnia do Polski nie ma już wstępu. Ujemne temperatury panują praktycznie tylko po zmroku i rano. W ciągu dnia szybko zrobi się cieplej i miejscami zanotujemy do 14 stopni Celsjusza. Sytuacja powtórzy się po zachodzie słońca, a najzimniej będzie w górskich kotlinach.

Pogoda w środę zachęci do spacerów. Będzie ciepło i spokojnie
Środa będzie ciepła w całym kraju, a zwłaszcza na południu. Noc natomiast zapowiada się mroźnieKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Wiosenna aura zapanowała w Polsce niepodzielnie. Jest spokojnie i słonecznie, choć noce wciąż są mroźne. W Jeleniej Górze przed wschodem słońca było -4,2 st. C. W ciągu dnia w tym rejonie będzie zaś kilkanaście stopni ciepła - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień będzie ciepły, bez większych niespodzianek.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Warunki bliskie ideału. Popada tylko lokalnie

Dzięki rozległym wyżom, które opanowały naszą część kontynentu, pogoda w Polsce przez cały dzień będzie nam sprzyjać. Zachmurzenie będzie niewielkie, a jedynie na wschodzie i południu miejscami może popadać słaby deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg może popadać wysoko w Karpatach.

W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie i przeważnie słonecznie, a wiatr słaby i umiarkowany, bez mocniejszych porywów.

Po mroźnym poranku szybko się ociepli i w całej Polsce temperatury będą już dodatnie. Nad morzem oraz na północnym wschodzie będzie 5 stopni, a w centrum około 10. Na południu termometry pokażą do 13-14 stopni Celsjusza.

Mapa Polski i krajów sąsiednich z zaznaczonymi anomaliami temperatury w okresie 4 marca, dominują odcienie czerwieni i pomarańczy wskazujące na wyższe niż zwykle wartości temperatury, szczególnie intensywne na południu oraz południowym wschodzie kraju,...
Środa będzie ciepłym i przeważnie słonecznym dniem, z temperaturami na południu dochodzącymi do około 14 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

To oznacza, że różnica między najchłodniejszym miejscem w nocy, a najcieplejszym za dnia może się zbliżyć do 18 st. C. Najbliższej nocy ta różnica może być jeszcze większa.

Zobacz również:

Nocne przymrozki będą nam towarzyszyć przez większość czasu w pierwszej połowie marca - prognozuje IMGW
Polska

Jedno zimowe zjawisko nie chce ustąpić. Wiemy, jak długo z nami zostanie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Pogoda korzystna przez cały dzień. Noc przyniesie pogorszenie

    Dzięki wyżom w środę doświadczymy głównie korzystnych (na południowym wschodzie) lub obojętnych warunków. Pogoda będzie najkorzystniej wpływać na mieszkańców miejsc, w których będzie najwięcej słońca.

    Mapa Polski z oznaczeniem obszarów korzystnych dla rozwoju rolnictwa na tle podziału administracyjnego; kolorem zielonym wyróżniono regiony korzystne i bardzo korzystne, z dodatkowymi symbolami wskazującymi specyficzne zmiany biologiczne, a linie przer...
    Pogoda będzie przeważnie korzystnie oddziaływać na nasz organizm, choć w wielu miejscach warunki będą też obojętneIMGW materiał zewnętrzny

    Po zachodzie słońca znowu nadejdą mrozy, których powinniśmy się spodziewać w niemal całym kraju. Jedynie nad morzem będzie od zera do jednego stopnia na plusie. Na południu oraz miejscami w centrum będzie -4, -3 st. C, a lokalnie w kotlinach karpackich nawet do -6 stopni.

    Noc ze środy na czwartek będzie też nieprzyjemna z powodu mgieł, które w całej Polsce mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.

    Zobacz również:

    W części północnej Polski został przekroczony stan alarmowy na rzekach. Na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia
    Polska

    Stan alarmowy przekroczony na sześciu rzekach. Wskazano konkretne punkty

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    ------

    "Wydarzenia": 78-latek uwięziony we własnym mieszkaniu. Jego wniosku nie poparli sąsiedziPolsat News

    Najnowsze