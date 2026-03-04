Wiosenna aura zapanowała w Polsce niepodzielnie. Jest spokojnie i słonecznie, choć noce wciąż są mroźne. W Jeleniej Górze przed wschodem słońca było -4,2 st. C. W ciągu dnia w tym rejonie będzie zaś kilkanaście stopni ciepła - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień będzie ciepły, bez większych niespodzianek.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Warunki bliskie ideału. Popada tylko lokalnie

Dzięki rozległym wyżom, które opanowały naszą część kontynentu, pogoda w Polsce przez cały dzień będzie nam sprzyjać. Zachmurzenie będzie niewielkie, a jedynie na wschodzie i południu miejscami może popadać słaby deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg może popadać wysoko w Karpatach.

W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie i przeważnie słonecznie, a wiatr słaby i umiarkowany, bez mocniejszych porywów.

Po mroźnym poranku szybko się ociepli i w całej Polsce temperatury będą już dodatnie. Nad morzem oraz na północnym wschodzie będzie 5 stopni, a w centrum około 10. Na południu termometry pokażą do 13-14 stopni Celsjusza.

Środa będzie ciepłym i przeważnie słonecznym dniem, z temperaturami na południu dochodzącymi do około 14 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

To oznacza, że różnica między najchłodniejszym miejscem w nocy, a najcieplejszym za dnia może się zbliżyć do 18 st. C. Najbliższej nocy ta różnica może być jeszcze większa.

Pogoda korzystna przez cały dzień. Noc przyniesie pogorszenie

Dzięki wyżom w środę doświadczymy głównie korzystnych (na południowym wschodzie) lub obojętnych warunków. Pogoda będzie najkorzystniej wpływać na mieszkańców miejsc, w których będzie najwięcej słońca.

Pogoda będzie przeważnie korzystnie oddziaływać na nasz organizm, choć w wielu miejscach warunki będą też obojętne IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca znowu nadejdą mrozy, których powinniśmy się spodziewać w niemal całym kraju. Jedynie nad morzem będzie od zera do jednego stopnia na plusie. Na południu oraz miejscami w centrum będzie -4, -3 st. C, a lokalnie w kotlinach karpackich nawet do -6 stopni.

Noc ze środy na czwartek będzie też nieprzyjemna z powodu mgieł, które w całej Polsce mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.

