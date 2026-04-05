W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe dla północnej Polski oraz województwa dolnośląskiego, obejmujące silny wiatr i roztopy w powiecie tatrzańskim.

W niedzielę wielkanocną prognozowane są przelotne opady deszczu, lokalne burze oraz temperatura maksymalna do 23 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

W poniedziałek przewiduje się ochłodzenie, miejscami deszcz ze śniegiem lub śnieg, a także silny i porywisty wiatr, zwłaszcza nad morzem i w górach.

Ostrzeżenie I stopnia przed roztopami obowiązuje na terenie powiatu tatrzańskiego w woj. małopolskim do poniedziałku do godz. 18.

Alerty ostrzegające przed silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z kolei dla całych województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem obowiązują dodatkowo na części obszaru województw wielkopolskiego (powiaty: złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, strzelecko-drezdenecki, międzychodzki, nowotomyski, szamotulski, obornicki, chodzieski, wągrowiecki, gnieźnieński, słupecki, kolski, turecki, wrzesiński, średzki, poznański), lubuskiego (powiaty: strzelecko-drezdenecki, międzyrzecki, gorzowski, sulęciński, słubicki) oraz dolnośląskiego (powiaty: lwówecki, karkonoski, kamiennogórski, wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki, i ząbkowicki).

Te same ostrzeżenia obowiązują w wybranych powiatach na terenach województw podkarpackiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Dynamiczne zmiany w pogodzie. Przybywa alertów IMGW

Sytuacja pogodowa jest dynamiczna, przez co niewykluczone jest, że ostrzeżeń będzie przybywać. O poranku alerty przed silnym wiatrem obowiązywały jedynie na terenie części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Wraz z upływem czasu pojawiły się także ostrzeżenia hydrologiczne. Alerty I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody objęły: Zalew Szczeciński, Zlewnię Zalewu Wiślanego do Nogatu, Wybrzeże Wschodnie i morskie wody wewnętrzne RP - Bałtyk Południowo-Wschodni, a także Wybrzeże Zachodnie i morskie wody wewnętrzne RP - Bałtyk Południowy.

Prognoza pogody. Wiatr i deszcz, ale na termometrach wysokie wartości

Jak wskazują aktualne prognozy, w niedzielę na wielu obszarach możemy spodziewać się zachmurzenia. Na południowym wschodzie kraju będzie zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego.

Miejscami na północy i zachodzie, a po południu też w centrum, przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe burze z opadem około 10 mm, zwłaszcza na obszarze od Warmii po centrum kraju. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza nad morzem i 14 stopni miejscami na północy do 18 stopni. Celsjusza, 20 stopni w centrum i 21 stopni Celsjusza na południu oraz 23 stopni lokalnie na południowym zachodzie.

Na obszarach podgórskich w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 75 km/h; nad morzem wiatr stopniowo wzmagający się do silnego (około 45 km/h), w porywach po południu do 80 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 75 km/h - tam możliwe zamiecie śnieżne - a na szczytach Sudetów do 90 km/h.

Przed nami wietrzna i pochmurna noc. Najnowsza prognoza pogody

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie i zachodzie kraju, a początkowo także na południowym wschodzie, rozpogodzenia.

Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie oraz Pojezierzu Pomorskim nad ranem również deszczu ze śniegiem. Wieczorem w centrum i na wschodzie lokalnie możliwe burze. Wysoko w Beskidach i Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Suma opadów lokalnie do około 10 mm, zwłaszcza na południowym zachodzie oraz w centrum i na wschodzie.

Temperatura minimalna od 1 stopnia Celsjusza, 2 stopni miejscami na północy, około 5 stopni Celsjusza w centrum do 9 stopni, 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty, w północnej połowie kraju w porywach do 55 km/h, lokalnie na południu oraz w czasie burz do 65 km/h. Nad morzem wiatr okresami dość silny, po północy w porywach do około 70 km/h, zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 75 km/h, na szczytach Tatr do 90 km/h i tam powodujący zamiecie oraz zawieje śnieżne.

Będzie chłodniej i z opadami. Prognoza pogody na Poniedziałek Wielkanocny

W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, wieczorem na południu, zachodzie i w centrum kraju rozpogodzi się. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo na północy i północnym wschodzie deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na północnym wschodzie możliwe burze. Wysoko w górach opady śniegu.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 10 stopni Celsjusza do 12 stopni, chłodniej na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, od 7 stopni Celsjusza do 9 stopni.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy i wschodzie do około 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h, w Tatrach powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

