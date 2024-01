Zmiany we władzach Telewizji Polsat

Piotr Żak jest związany z Grupą Polsat Plus od wielu lat , od 2016 roku wchodzi w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polsat. Wchodzi również w skład rad nadzorczych wszystkich najważniejszych spółek w całej Grupie Polsat Plus - zarówno w Polkomtelu (sieć Plus), Cyfrowym Polsacie (Polsat Box), Netii, Interii, a także spółek energetycznych. Doskonale zna Telewizję Polsat, Grupę Polsat Plus i kompleksowo cały biznes.

Od marca 2016 roku zasiada w radzie nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o., czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. W czerwcu 2018 roku został powołany w skład rad nadzorczych spółki Cyfrowy Polsat S.A., spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz spółki Netia S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Polsat Plus. W kwietniu 2019 roku został powołany do rady nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus. Od lipca 2020 roku zasiada w radach nadzorczych Asseco Poland S.A. oraz Mobiem Polska Sp. z o.o., a od listopada 2020 roku także w radzie nadzorczej Grupy Interia.pl Sp. z o.o. W maju 2021 roku został powołany do rady nadzorczej Asseco Cloud Sp. z o.o. Od grudnia 2021 roku pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do Port Praski Sp. z o.o. W marcu 2022 roku został powołany do rady nadzorczej ZE PAK S.A. Od stycznia 2023 roku zasiada w radach nadzorczych spółek Interia.pl, Liberty Poland, InterPhone Service oraz PAK-Polska Czysta Energia.