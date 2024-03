- Zdajemy sobie sprawę, że nasze reformy mają różny charakter normatywny. Obecność parlamentarzystów nie jest tutaj przypadkowa - najpierw zostaną podjęte w komisji ustawodawczej Senatu, a jeśli te prace doprowadzą do głębszego namysłu, staną się tematem prac sejmowych - powiedział Adam Bodnar.

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Zapowiedź ministerstwa

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów - Maciej Berek. - Działalność Trybunału Konstytucyjna była obarczona wadami - mówił. Chodzi m.in. "wadliwy skład". - W obecnym składzie nie jesteśmy w stanie funkcjonować zgodnie z przepisami, potrzebny jest nowy Trybunał - podkreślił Berek, dodając, że jeśli nie dojdzie do zmian, "TK nie będzie w stanie prawidłowo funkcjonować".

Na miejscu są przedstawiciele wszystkich klubów, które pracowały nad projektem i ich przedstawiciele. To Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Anna Maria Żukowska (Lewica), Jacek Trela (Polska 2050) i Krzysztof Paszyk (PSL) i Krzysztof Kwiatkowski (KO).

- To ważny dzień dla polskiej praworządności - powiedziała posłanka Gasiuk-Pihowicz.

Następnie przeszła do konkretów. Zapowiedziała, że na sędziów będę mogły kandydować osoby, które przez cztery ostatnie lata nie były członkami partii, posłami, senatorami. - Ta większość nie może na stałe kształtować składu personalnego, stąd propozycja większości kwalifikowanej do wyboru sędziego - 3/5. Stąd też wybór schodkowy - pięciu sędziów będzie wybranych na trzy lata, pięciu na sześć lat, a pięciu na pełną dziewięcioletnią kadencję - mówiła.

Posłanka Żukowska stwierdziła, że TK "przyczynił się do śmierci przynajmniej kilku kobiet". - W tej chwili tzw. wyroki pani Przyłębskiej są obarczone wadą prawną. Te, w których brali udział sędziowie dublerzy. Ta uchwała, którą - mam nadzieję - przyjmie Sejm, przegłosujemy ją. Ten wyrok, dotyczący aborcji, będzie uznany za niewiążący - przekazała.

- Nie da się uzdrowić TK, nie zmieniając konstytucji. Dlatego proponujemy, by Sejm zbudował go od nowa - mówił senator Trela. Dodał, że chce, by wprowadzić rozproszoną kontrolę zgodności ustaw z konstytucją, czyli kontrolę wprowadzoną przez sądy powszechne.