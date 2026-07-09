Zmiany w Sądzie Najwyższym. Nowe powołanie, Nawrocki zdecydował

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

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Maria Szczepaniec została powołana przez Karola Nawrockiego na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

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Sędzia Maria Szczepaniec
Maria Szczepaniec Prezesem SN kierującym pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu NajwyższegoJACEK DOMINSKIReporter

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, wręczenie aktu powołania nastąpiło w czwartek 9 lipca po zasięgnięciu przez Karola Nawrockiego opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Zgodnie z procedurą zaproponowanych zostało trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów wyznaczonych do orzekania orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej albo zgromadzenie sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Ostateczny wybór padł na dr hab. Marię Szczepaniec.

Nowa prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Kim jest Maria Szczepaniec?

Maria Szczepaniec jest sędzią Sądu Najwyższego i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

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W 2018 r. została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Cztery lata później wyznaczono ją do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Obowiązki na UKSW pełni od 1999 r., początkowo jako asystent i adiunkt, a od 2014 r. jako profesor nadzwyczajny.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN powstała w połowie lipca 2022 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z czerwca 2022 r., w miejsce Izby Dyscyplinarnej.

Jest ona kwestionowana przez część prawników - np. w ubiegłym roku Izba Karna SN w składzie trzech sędziów uznała na kanwie jednego z zagadnień prawnych, że skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej powoduje, że nie mamy do czynienia z Sądem Najwyższym.

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