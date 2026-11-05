Zmiany w rządzie? "Rz": Odejdzie generał Kujawa, jest potencjalny kierunek

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Generał Radosław Kujawa na początku przyszłego roku ma odejść z funkcji zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych - podaje "Rzeczpospolita". Sam zainteresowany w rozmowie z dziennikiem stwierdził, że nikt nie wie, co stanie się za kilka miesięcy i są to zbyt złożone kwestie. - Lepiej napisać, że nie komentuję - skwitował. Według "Rz" przymierza się on do roli ambasadora.

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Gen. Radosław Kujawa, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych
Radosław KujawaGRZEGORZ KRZYZEWSKI / FotoNews / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Według ustaleń dziennika "Rzeczpospolita" gen. Radosław Kujawa ma odejść z funkcji zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych na początku przyszłego roku.
  • Sam generał nie potwierdził tych doniesień, stwierdzając, że kwestie te są złożone i nie komentuje spekulacji dotyczących jego dalszej kariery zawodowej.
  • "Rz" sugeruje, że Kujawa jest przymierzany do roli ambasadora w jednym z krajów europejskich, co jednak wymagałoby formalnej nominacji ze strony prezydenta.
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Według "Rzeczpospolitej", powołującej się na dwa niezależne źródła, gen. Radosław Kujawa może zmienić stanowisko.

Obecnie pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

Zmiany w kierownictwie służb specjalnych? "Rz": Gen. Kujawa odejdzie z rządu

Na pytania dziennikarzy "Rz" - o to, czy odchodzi ze stanowiska i zamierza zająć się dyplomacją - generał stwierdził, że od dwóch lat słyszy doniesienia o swoim odejściu. Poinformował, że na razie pozostaje w swojej roli, a tego, czy coś stanie się "za kilka miesięcy, nikt nie wie".

Jak pisze "Rzeczpospolita", generał nadmienił, że kwestie te są zbyt złożone na jednoznaczne odpowiedzi. - Te dni wprowadzają tyle danych, że lepiej napisać, że nie komentuję - przekazał Kujawa.

Redakcja dziennika zaznacza, że według jej źródeł rzekome odejście nie ma związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowy w tej sprawie miały trwać od kilku tygodni.

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Potencjalna zmiana w strukturach polskiej dyplomacji

Z ustaleń "Rz" wynika, że gen. Kujawa miałby być potencjalnym kandydatem do objęcia placówki dyplomatycznej w jednym z europejskich krajów. Jak zauważa dziennik, wybór i powołanie ambasadora to jednak proces złożony. Finalnie wymagałby nominacji ze strony prezydenta.

Gdyby Radosław Kujawa faktycznie ustąpił z rządu, zwolniłoby się miejsce w kierownictwie służb specjalnych. Jeden z polityków koalicji w rozmowie z "Rzeczpospolitą" sugerował, że następcą będzie najprawdopodobniej osoba wywodząca się ze służb. Inny z rozmówców dziennika twierdzi natomiast, że stanowisko obejmie polityk.

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