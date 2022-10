- Przez długi czas zabiegałem o to, żeby doprowadzić do deeskalacji pewnych sporów i w wielu sprawach się to udawało. Natomiast ten zasadniczy spór natrafia cały czas na różnego typu blokady tak w Polsce jak i w Brukseli. Myślę, że nowe otwarcie, także personalne być może temu pomoże - powiedział Szymański w Polsat News pytany o powody odejścia z rządu.

- Będę kibicował mojemu następcy, aby ten spór, który jest szkodliwy dla UE i dla Polski mógł być "zrzucony ze stolu" - dodał.

Dopytywany jaki spór ma na myśli, powiedział, że chodzi o "kontrowersje dotyczącą tego, w jaki sposób w państwach członkowskich implementować zasady praworządności i kto ma prawo decydować o tym, w jaki sposób ta zasada powinna być w państwach członkowskich implementowana".

Podkreślił jednocześnie, że "w UE nie mamy kontrowersji co do znaczenia zasady praworządności". - To jest zasada kluczowa i dla polskiej konstytucji i dla unijnych traktatów. Natomiast mamy spór o to, co ona znaczy w bardzo konkretnych okolicznościach - stwierdził.

- Dobrze byłoby zakończyć ten spór, bo on generuje bardzo dużo rozproszonych kosztów. Ale do tego potrzebna jest wola obu stron - dodał.

Potencjalnym następcą Szymańskiego może być jeden z wiceministrów spraw zagranicznych: Szymon Szynkowski vel Sęk albo Paweł Jabłoński - dowiedziała się Interia.

Konrad Szymański ochodzi z rządu. Kim jest?

Konrad Szymański w latach 90. należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a na początku tej dekady był wiceszefem zarządu Młodzieży Wszechpolskiej. Działał też w ruchach pro-life. Członkiem PiS jest od piętnastu lat.

Miesiąc po wejściu Polski do UE wybrano go do Parlamentu Europejskiego; reelekcję uzyskał pięć lat później, a po drugiej kadencji w Europarlamencie zrezygnował z dalszego startowania.

Gdy w 2015 roku PiS przejęło władzę, Szymański został sekretarzem stanu w MSZ.

Od 15 listopada 2019 roku pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów do spraw europejskich. Od 2020 roku był ministrem ds. Unii Europejskiej. Jego urząd nie ma wydzielonego resortu, lecz istnieje przy kancelarii premiera.