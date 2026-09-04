W skrócie Według źródeł Sławomir Ćwik obejmie stanowisko wiceministra klimatu i środowiska, rozpoczynając pracę w resorcie w poniedziałek, zastępując Mikołaja Dorożałę.

Zmiana w kierownictwie resortu jest konsekwencją różnic w wizji i ocenie działalności między Mikołajem Dorożałą a ministrą Pauliną Hennig-Kloską; Dorożała był zachęcany do rezygnacji od kilku miesięcy.

Sławomir Ćwik to poseł X kadencji wybrany w 2023 roku, który w lipcu wszedł do zarządu partii Unia Centrum i z wykształcenia jest prawnikiem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W piątek wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała poinformował, że złożył rezygnację z pełnienia obu tych funkcji. W resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Stanowiska te piastował od 2023 roku.

Z informacji PAP wynika, że Dorożałę na stanowisku wiceministra klimatu zastąpić ma poseł Sławomir Ćwik.

Pytany o te doniesienia w "Debacie Gozdyry" w Polsat News, polityk stwierdził: - Nie zaprzeczam, natomiast nie ukrywam, że nie chciałbym wychodzić przed panią minister i wolałbym, aby to od niej ta informacja w pierwszej kolejności wyszła.

Kulisy odejścia Dorożały. "Współpraca nie układała się od dłuższego czasu"

Według jednego ze źródeł PAP poseł Ćwik rozpocznie urzędowanie w MKiŚ od poniedziałku. Zmiana w kierownictwie resortu - według źródeł - jest konsekwencją różnic w wizji i w ocenie działalności resortu między Dorożałą a minister klimatu Pauliną Hennig-Kloską (szefową partii Unia Centrum, oraz posłanką klubu Centrum). Według źródła PAP Dorożała "był namawiany do rezygnacji od kilku miesięcy".

- Współpraca nie układała się od dłuższego czasu (...). Praca w resorcie wymaga współdziałania i realizowania wspólnej polityki klimatycznej, a nie działań indywidualnych - zauważył rozmówca. Dodał, że Ćwik nie przejmie wprost dotychczasowych kompetencji swojego poprzednika, w tym obowiązków Głównego Konserwatora Przyrody.

Według źródeł PAP funkcję Głównego Konserwatora Przyrody ma objąć inna osoba. Informacje o tym, że Sławomir Ćwik może zastąpić Dorożałę jako pierwszy podał portal Newsmax Polska.

Kim jest Sławomir Ćwik?

Sławomir Ćwik jest posłem X kadencji Sejmu, wybranym w 2023 r. z list Trzeciej Drogi w okręgu chełmskim (nr 7), gdzie zdobył 8004 głosy. W lutym został wiceprzewodniczącym Polski 2050; jeszcze w tym samym miesiącu wraz z grupą parlamentarzystów opuścił tę formację i współtworzył klub parlamentarny Centrum.

Od lipca zasiada w zarządzie partii Unia Centrum, powołanej z połączenia Unii Europejskich Demokratów ze stowarzyszeniem Centrum Polska, któremu przewodzi szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska.

Z wykształcenia jest prawnikiem - ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.



