Swoją dymisję z funkcji szefa KPRM Michał Dworczyk potwierdził 30 września. "Dziękuję prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, kierownictwu PiS oraz wszystkim pracownikom za zaufanie i blisko pięć lat współpracy" - napisał wówczas na Twitterze.

Media spekulują, że odejście Michała Dworczyka to skutek tarć w obozie władzy między Mateuszem Morawieckim a Jackiem Sasinem i Zbigniewem Ziobrą. O szefie KPRM było też głośno w kontekście maili wyciekających z jego prywatnej skrzynki. Z kolei rządzący mówili o powodach rodzinnych.

Kuchciński zamiast Dworczyka. Prezydent: Obejmuje urząd w trudnym czasie

Dworczyka w kancelarii premiera w środę zastąpił Marek Kuchciński. To polityk PiS z Podkarpacia, który w latach 2015-2019 był marszałkiem Sejmu. Z funkcji drugiej osoby w państwie zrezygnował po ujawnieniu jego lotów rządowymi samolotami między innymi ze stolicy do Rzeszowa i z powrotem.

- Dziękuję marszałkowi Kuchcińskiemu za podjęcie się tego zadania w trudnym czasie, kiedy - jak reszta Europy i świata - borykamy się z problemami gospodarczymi wywołanymi napaścią rosyjską na Ukrainę. Kiedy jest wiele niepokojów i trzeba podejmować wiele niepopularnych decyzji dla polityków - zwłaszcza w standardach demokratycznych, gdzie wszyscy podlegamy wyborom. Pokazuje to determinację, gotowość pracy i głębokie poczucie misji - mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie środowej uroczystości w Belwederze.

Kuchciński otrzyma jeszcze nominację na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konrad Szymański również odchodzi z rządu. Dwóch możliwych następców

Kolejna zmiana w rządzie to odejście Konrada Szymańskiego, ministra ds. Unii Europejskiej, o której jako pierwsza poinformowała w środę Interia. - Przez bardzo długi czas zabiegałem o to, by doprowadzić do deeskalacji różnych sporów w wielu sprawach to się udawało przez te siedem lat. Ale ten zasadniczy spór natrafia na różnego typu blokady. Zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. Nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże - uzasadniał Szymański na antenie Polsat News.

Interia dowiedziała się, że odchodzącego ministra może zastąpić jeden z wiceszefów MSZ: Szymon Szynkowski vel Sęk albo Paweł Jabłoński.

- Bardzo dziękuję za prowadzenie trudnych europejskich spraw z premierem, szefem MSZ, w pewnych aspektach także ze mną i moimi współpracownikami - zwrócił się prezydent RP do odchodzącego ministra.

Wcześniej dymisję Szymańskiego komentował w rozmowie z Interią europarlamentarzysta PO Bartosz Arłukowicz. - Pokazuje ona, że PiS podjęło decyzję o pełnej izolacji Unii Europejskiej i o walce z nią. Minister Szymański był jednym z nielicznych w tej partii, który rozumiał potrzebę współpracy z UE. Dzisiaj już go nie ma, pozostają Morawiecki i Ziobro - oceniał.