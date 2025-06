Joanna Mucha w przeszłości była członkiem PO, od 2011 do 2013 ministrem sportu w rządzie Donalda Tuska. W 2019 roku bez powodzenia startowała do Parlamentu Europejskiego. W późniejszych latach dołączyła do zespołu Szymona Hołowni, po wyborach w 2023 została wiceministrem edukacji.