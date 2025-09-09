W skrócie Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejewski zostali powołani na stanowiska wiceministrów zdrowia przez minister Jolantę Sobierańską-Grendę.

Oboje mają bogate doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia – Kęcka kierowała szpitalem w Goleniowie, a Maciejewski prowadził Instytut Matki i Dziecka.

Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację odpolityczniania resortu zdrowia, choć nie wszyscy koalicjanci są z takiego kierunku zadowoleni.

Wojciech Konieczny, Marek Kos i Urszula Demkow nie są już wiceministrami zdrowia.

We wtorek minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wręczyła nominacje dwóm nowym wiceministrom - Katarzynie Kęckiej i Tomaszowi Maciejewskiemu.

Nowi wiceministrowie w MZ. Katarzyna Kęcka i Tomasz Maciejowski na pokładzie

Jak poinformowano we wpisie w mediach społecznościowych, oboje mają bogate doświadczenie w kierowaniu instytucjami zdrowia. Doktor Katarzyna Kęcka, od 2019 r. była prezeską Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.

Jest również magistrem pielęgniarstwa (specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Z kolei doktor Tomasz Maciejewski, od 2012 r. kierował Instytutem Matki i Dziecka. Jego specjalizacją jest ginekologia, położnictwo i perinatologia.

"Jest wykładowcą, autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych" - przekazało ministerstwo.

Zmiany w resorcie zdrowia. Premier zapowiada "odpolitycznienie"

Zmiany personalne w resorcie zdrowia zapowiadał wcześniej premier Donald Tusk. Jak zapowiadał w resorcie "nie będzie partyjnych działaczy" na żadnym szczeblu.

- Słowo się rzekło i ja się tego zobowiązania będę trzymał - oświadczył szef rządu, podkreślając, że zmiany zostały uzgodnione z koalicjantami.

Jeszcze w lipcu szef rządu ogłaszając rekonstrukcję swojego gabinetu, podkreślał, że cały resort ma zostać "odpolityczniony", a minister Jolanta Sobierańska-Grenda dostała od premiera zielone światło do działania w tym celu.

Jak uzasadniał, kierowanie MZ musi przejść w ręce "wyłącznie fachowców", ponieważ "celem będzie nie poprawa sytuacji lekarzy, tylko poprawa sytuacji pacjentów".

Z rozmów Interii z prominentnymi politykami Lewicy, Polski 2050 i PSL wynika jednak, że partnerzy Tuska z rządu wcale takim obrotem spraw zadowoleni nie są. I nie zamierzają biernie przyglądać się sytuacji.

- Pani minister Sobierańska-Grenda może mieć u siebie ekspertów, wszyscy to rozumiemy, ale powinna mieć też wsparcie polityczne - stanowczo kontruje jeden z liderów ludowców.

