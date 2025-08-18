"Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz złożył wcześniej zaplanowaną rezygnację. Obowiązki będzie pełnił do 26 sierpnia 2025 r." - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

"Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podziękowała za dotychczasowy wkład podsekretarza stanu w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia" - dodano. Szafranowicz pełnił funkcję wiceministra zdrowia od 2 lipca 2024 r. Wcześniej był m.in. dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach czy dyrektorem Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Zmiany w resorcie zdrowia po rekonstrukcji rządu

O zmianach w Ministerstwie Zdrowia mówiło się już od dłuższego czasu. Premier Donald Tusk zapowiadając rekonstrukcję rządu poinformował, że "cały resort zostanie odpolityczniony". W wyniku rekonstrukcji z funkcją pożegnała się minister Izabela Leszczyna. Zastąpiła ją Jolanta Sobierańska-Grenda.

Według "Gazety Wyborczej" stanowiska stracić mają również wszyscy wiceministrowie oprócz Katarzyny Kacperczyk, która odpowiada za współpracę międzyresortową.

Jak podawała "GW" problem pojawił się jednak ze znalezieniem następców obecnych wiceministrów. Kandydatami miały być przede wszystkim osoby z kadry menadżerskiej pracujący w sektorze ochrony zdrowia. Kilku z nich miało jednak odmówić objęcia funkcji w ministerstwie. Powodem mają być zarobki - wiceminister zarabia bowiem kilkukrotnie mniej niż dyrektor szpitala.

Dotychczas z ministerstwem, oprócz Szafranowicza, pożegnały się rzeczniczka prasowa Renata Jeziółkowska oraz wicedyrektorka departamentu oceny inwestycji Małgorzata Cecherz.

