W skrócie Gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dniem 2 lutego 2026 roku.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o wyznaczeniu generała Chojnackiego i wręczył mu akt mianowania 23 stycznia.

Dowództwo Operacyjne RSZ wyraziło zaufanie oraz złożyło gratulacje i życzenia nowemu szefowi sztabu.

"Z tej okazji składamy Panu Generałowi serdeczne gratulacje oraz wyrazy pełnego zaufania w związku z objęciem tej odpowiedzialnej funkcji" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Dowództwo złożyło nowemu szefowi sztabu życzenia "powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej".

"Jesteśmy przekonani, że Pana doświadczenie i profesjonalizm będą istotnym wsparciem w dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa państwa oraz w budowaniu efektywnej współpracy" - dodano.

Decyzję o wyznaczeniu gen. bryg. Jarosława Chojnackiego szefem sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podjął minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Generał Chojnacki akt mianowania na stanowisko otrzymał 23 stycznia, wraz z siedmioma innymi powołanymi na różne funkcję oficerami. "Kadry w wojsku mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa" - podkreśliło wtedy MON.

Jarosław Chojnacki pełnił wcześniej m.in. funkcję zastępcy szefa sztabu DORSZ ds. operacyjnych.

