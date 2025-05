Zmiany w pogodzie się pogłębią. Wiemy, jak będzie w dniu wyborów

Podczas wyborów prezydenckich zrobi się gorąco, i to dosłownie. Według synoptyków 1 czerwca miejscami na zachodzie może zbliżyć się do progu upału. Nie oznacza to jednak, że podczas drugiej tury będzie spokojnie. Mieszkańcy zachodu musza się przygotować na niebezpieczne burze.