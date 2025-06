Wiceprezesem PiS został również Tobiasz Bocheński . "Zrobię wszystko, by błędów politycznej młodości unikać, a jak najwięcej do dobra wspólnego dokładać" - zapewnił.

Bocheński zaznaczył, że wybór na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości to dla niego wielki zaszczyt. "Traktuję go jako zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy i wytężę wszystkie swoje siły by włożyć pozytywny wkład w przyszłe - i mam nadzieję - bliskie zwycięstwa drużyny PiS" - dodał.