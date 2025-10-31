Zmiany w organizacji ruchu, wzmożone kontrole. Akcja policji potrwa kilka dni
Od 31 października do 3 listopada w całej Polsce trwa akcja "Znicz" . W jej ramach policja będzie dbałą o bezpieczeństwo odwiedzających cmentarze, kierowała ruchem i przeprowadzała kontrole pojazdów.
Od 31 października do 3 listopada 2025 roku potrwa policyjna akcja "Znicz". Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym cmentarze podczas Wszystkich Świętych.
W ten weekend wielu Polaków odwiedzi swoich zmarłych na cmentarzach. Co roku w tym okresie obserwuje się wzmożony ruch samochodowy, co zwiększa ryzyko kolizji i wypadków na drogach. Aby temu zapobiec, policjanci w całym kraju będą dbać o porządek i płynność ruchu na drogach dojazdowych do cmentarzy.
Kierowcy muszą liczyć się również z większą liczbą patroli. Wszystko ma na celu zapobieganie groźnym kolizjom czy kradzieżom na parkingach przy cmentarzach.
Wszystkich Świętych 2025. Zmiana organizacji ruchu
W związku ze wzmożonym ruchem przy cmentarzach policja może wprowadzić okresową zmianę organizacji ruchu. Informacje o nich można odnaleźć na stronach lokalnej komendy policji czy na portalach miejskich.
Warto się z nimi zapoznać przed wyjazdem na cmentarze, aby uniknąć przestojów czy korków. Policja przypomina również o:
- sprawdzeniu wyznaczonych parkingów przed cmentarzami,
- niezostawianiu na wierzchu wartościowych przedmiotów w samochodach zaparkowanych przy cmentarzach;
- zwracaniu uwagi na znaki drogowe, które mogą ulec tymczasowej zmianie.
W wielu miejscach to policjanci będą kierować ruchem.
Kontrole policji podczas Wszystkich Świętych
Akcja "Znicz" w 2025 roku obejmuje nie tylko zmiany w organizacji ruchu na drogach dojazdowych do cmentarzy. Policjanci w jej ramach będą przeprowadzać również kontrole pojazdów i szczególną uwagę zwracać na:
- stan techniczny pojazdów,
- sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci,
- trzeźwość kierowców.
Kierujący pojazdami patrole policji mogą spotkać w różnych lokalizacjach. Należy zachować zatem szczególną ostrożność, aby uniknąć mandatu.
Policja w całym kraju ostrzega, że podczas Wszystkich Świętych rośnie liczba zgłoszonych kradzieży i włamań. To czas, w którym wiele osób wyjeżdża do rodziny, pozostawiając mieszkania puste. Sytuacje takie wykorzystują złodzieje i włamywacze. Przed wyjazdem warto dobrze sprawdzić dom czy mieszkanie, a nawet poprosić sąsiadów o zachowanie czujności.
Policja ostrzega również przed drobnymi kradzieżami, które zdarzają się w tłumie zgromadzonym na cmentarzach. Zaleca, aby podczas porządkowania grobów nie zostawiać torebek czy saszetek na ławkach, a podczas odwiedzin 1 listopada trzymać najcenniejsze przedmioty blisko siebie.