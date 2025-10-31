Zmiany w organizacji ruchu, wzmożone kontrole. Akcja policji potrwa kilka dni

Od 31 października do 3 listopada 2025 roku potrwa policyjna akcja "Znicz". Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym cmentarze podczas Wszystkich Świętych.

W ten weekend wielu Polaków odwiedzi swoich zmarłych na cmentarzach. Co roku w tym okresie obserwuje się wzmożony ruch samochodowy, co zwiększa ryzyko kolizji i wypadków na drogach. Aby temu zapobiec, policjanci w całym kraju będą dbać o porządek i płynność ruchu na drogach dojazdowych do cmentarzy.

Kierowcy muszą liczyć się również z większą liczbą patroli. Wszystko ma na celu zapobieganie groźnym kolizjom czy kradzieżom na parkingach przy cmentarzach.

Wszystkich Świętych 2025. Zmiana organizacji ruchu

W związku ze wzmożonym ruchem przy cmentarzach policja może wprowadzić okresową zmianę organizacji ruchu. Informacje o nich można odnaleźć na stronach lokalnej komendy policji czy na portalach miejskich.

Warto się z nimi zapoznać przed wyjazdem na cmentarze, aby uniknąć przestojów czy korków. Policja przypomina również o:

sprawdzeniu wyznaczonych parkingów przed cmentarzami,

niezostawianiu na wierzchu wartościowych przedmiotów w samochodach zaparkowanych przy cmentarzach;

zwracaniu uwagi na znaki drogowe, które mogą ulec tymczasowej zmianie.

W wielu miejscach to policjanci będą kierować ruchem.

Kontrole policji podczas Wszystkich Świętych

Akcja "Znicz" w 2025 roku obejmuje nie tylko zmiany w organizacji ruchu na drogach dojazdowych do cmentarzy. Policjanci w jej ramach będą przeprowadzać również kontrole pojazdów i szczególną uwagę zwracać na:

stan techniczny pojazdów,

sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci,

trzeźwość kierowców.

Kierujący pojazdami patrole policji mogą spotkać w różnych lokalizacjach. Należy zachować zatem szczególną ostrożność, aby uniknąć mandatu.

Policja w całym kraju ostrzega, że podczas Wszystkich Świętych rośnie liczba zgłoszonych kradzieży i włamań. To czas, w którym wiele osób wyjeżdża do rodziny, pozostawiając mieszkania puste. Sytuacje takie wykorzystują złodzieje i włamywacze. Przed wyjazdem warto dobrze sprawdzić dom czy mieszkanie, a nawet poprosić sąsiadów o zachowanie czujności.

Policja ostrzega również przed drobnymi kradzieżami, które zdarzają się w tłumie zgromadzonym na cmentarzach. Zaleca, aby podczas porządkowania grobów nie zostawiać torebek czy saszetek na ławkach, a podczas odwiedzin 1 listopada trzymać najcenniejsze przedmioty blisko siebie.

