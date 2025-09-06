Co obecnie wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy bierze się pod uwagę w ustalaniu różnych świadczeń pracowniczych. Obecnie wliczają się do niego między innymi okresy zatrudnienia w ramach umowy o pracę - zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dodatkowo do rzeczonego stażu jest wliczony również okres nauki:

ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej może dać do 3 lat stażu ;

ukończenie szkoły policealnej daje 6 lat stażu ;

ukończenie technikum daje do 5 lat stażu ;

ukończenie liceum daje 4 lata stażu ;

ukończenie studiów wyższych daje 8 lat stażu.

Co istotne - powyższe okresy nauki nie sumują się. Jeżeli skończyliśmy liceum (4 lata stażu) i studia wyższe (8 lat stażu) to wówczas bierze się pod uwagę korzystniejszy okres, a więc studia wyższe (8 lat).

Wyższy staż pracy daje pracownikowi między innymi prawo do większej liczby dni urlopu wypoczynkowego. W przypadku stażu większego niż 10 lat jest to 26 dni urlopu. Jeśli pracownik ma mniej niż 10 lat stażu pracy, to wówczas może liczyć na 20 dni urlopu.

Zmiany w naliczaniu stażu pracy coraz bliżej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Pierwsze czytanie rzeczonego projektu w Sejmie odbyło się 22 lipca.

"Projekt dotyczy zdefiniowania na nowo okresu zatrudnienia i umożliwienia wliczania do stażu pracy także m.in. pracy na podstawie umowy zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej, czy pracy za granicą i dotyczy całego okresu zatrudnienia, niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz ma zastosowanie także do poprzednich okresów zatrudnienia" - czytamy na stronie rządowej.

Celem ustawy jest wyrównanie szans w dostępie do pewnych świadczeń pracowniczych, takich jak wspomniane prawo do dłuższego urlopu, czy prawo do dodatku stażowego.

Planowane rozwiązanie ma mieć moc wsteczną. Oznacza to, że również okresy pracy przed wejściem w życie ustawy będą zaliczane do stażu. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Czy zmiany w ustawie będą miały wpływ na ustalanie emerytur?

Niektórzy mogą zastanawiać się nad tym, czy będące w przygotowaniu zmiany w ustawie mogą mieć wpływ na ustalanie emerytur. Okazuje się, że nie.

W trakcie ustalania emerytury lub renty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia stosowne okresy składkowe i nieskładkowe. Mowa tutaj nie tylko o okresie zatrudnienia w ramach umowy o pracę, ale również między innymi okresie pracy na umowę zlecenie, czy okresie pozarolniczej działalności gospodarczej. Tych dwóch okresów nie zalicza się obecnie do stażu pracy (co ma się zmienić po wejściu w życie wspomnianej ustawy), jednak są one uwzględniane przez ZUS.

Oznacza to, że do ustalenia i obliczenia emerytury minimalnej (w tym przypadku okresy składkowe i nieskładkowe są kluczowe) nie jest wymagany staż pracy wynikający z zatrudnienia na umowę o pracę.

Trump przywitał Nawrockiego: Nie popieram wielu osób, ale jego poparłem i jestem bardzo dumny Polsat News