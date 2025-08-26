Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 września w szkołach będzie tylko jedna godzina religii lub etyki tygodniowo, przed lub po obowiązkowych zajęciach. To ostatnia z zapowiadanych przez resort edukacji zmian dotyczących religii.

Wiceszefową MEN zapytano w TVP Info o zapowiedź kuratoriów, które miałyby kontrolować gminy, które "decydują się wyłożyć pieniądze na (...) ponad ministerialne godziny religii". Zaznaczono, że kuratoria to "część agendy rządowej".

Lubnauer powiedziała, że chodzi o "kontrole pod jednym kątem". Zaznaczyła, że nie wolno, na przykład, na dodatkową lekcję religii przeznaczyć godzin tzw. do dyspozycji dyrektora, bo przepisy dokładnie określają, na co mogą być one przeznaczone.

- My tylko kontrolujemy to, czy to się odbywa zgodnie z prawem (...). Jeżeli się odbywa zgodnie z prawem to "wolnoć, Tomku, w swoim domku" - dodała.

Zmiany w lekcjach. "Rodzice powinni się zastanowić"

Zapytana, czy nikt zatem nie będzie zarzucał gminom niegospodarności, zaznaczyła, że tę rozliczają inne podmioty.

W ocenie wiceminister, to przede wszystkim rodzice powinni zastanowić się, czy nie woleliby, żeby ich dziecko, w ramach tych godzin, miało dodatkowe zajęcia, np. wyrównawcze z matematyki, czy zajęcia rozwijające umiejętności sportowe na boisku.

Pierwsze zmian,y dotyczące organizacji lekcji religii i etyki, weszły w życie z początkiem poprzedniego roku szkolnego - 2024/2025. Od września lekcje te mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych, a ocena z religii i etyki nie jest wliczana do średniej ocen na świadectwie szkolnym.

Lubnauer: Nie będzie kar finansowych za wagary

Lubnauer zapytano też, czy resort chce finansowo karać rodziców za wagary ich dzieci. - Nie ma takich zmian. Nie wiem, skąd się wzięła ta plotka - odparła.

- Mówimy bardzo jasno, że chcemy uregulować jedną rzecz: kwestię klasyfikacji w sytuacji masowych nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów. Dawniej to się nazywało "wagary" - dodała wiceministra.

Jak wyjaśniła, dotychczas było tak, że gdy "wagarów było mniej niż połowa wszystkich zajęć, czyli można powiedzieć, jak dziecko chodziło co drugą godzinę, a co drugą - nikt nie wiedział, łącznie z rodzicami, gdzie jest, to w dalszym ciągu mogło być klasyfikowane".

- My chcemy to zmienić, żeby ten wskaźnik był nie więcej niż 25 proc. w skali roku i nie więcej niż 50 proc. w skali miesiąca, bo może być to nierówno rozłożone (...). Wprowadzimy jeszcze zasadę, że (...) rodzic usprawiedliwiający powinien wskazywać powód - przekazała.

Zmiany przepisów dot. frekwencji w szkole

Zgodnie z planowaną nowelizacją Prawa oświatowego, niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki będzie rozumiane jako nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 50 proc. dni zajęć w okresie jednego miesiąca albo na co najmniej 25 proc. dni zajęć w okresie całego roku szkolnego.

W przypadku przekroczenia progu 25 proc. nieobecności nieusprawiedliwionej będzie miało miejsce nieklasyfikowanie ucznia. W tym przypadku nie będzie można przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

