Zmiany w komisji śledczej. Nowy członek dołącza do gremium

Parlamentarzyści podjęli uchwałę ws. wyboru uzupełniającego do składu osobowego komisji bezwzględną większością głosów . W głosowaniu udział wzięło 254 posłów - większość bezwzględna wyniosła 128. "Za" zagłosowało 229 posłów , przeciwko - 1 osoba, a 24 wstrzymały się od głosu.

Zbigniew Konwiński (KO) wskazywał, że zakup systemu Pegasus z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości był nielegalny. - To było wykorzystanie środków, pieniędzy, które miały iść na ofiary przestępstw, a wykorzystaliście te pieniądze na to, żeby podsłuchiwać ówczesną opozycję - mówił, zwracając się do PiS.