Zmiany w Kodeksie wyborczym. Trwa debata w Sejmie

Zmiany w Kodeksie wyborczym. "Zwiększenie frekwencji na wsiach i wśród osób starszych"

Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego trafił do Sejmu tuż przed świętami - 22 grudnia. Zmiany zakładają między innymi zapewnienie transportu do lokali osób z niepełnosprawnością i powyżej 60. roku życia oraz możliwość tworzenia nowych komisji wyborczych dla minimum 200 - a nie 500 wyborców, jak odbywa się to obecnie - co zwiększy liczbę lokali wyborczych.

Jak przekonuje Prawo i Sprawiedliwość projekt ma przyczynić się do zwiększenia udziału obywateli w wyborach. - Chcemy wprowadzić zmiany, które będą profrekwencyjne z jednej strony, a z drugiej - dotyczące większego docenienia mężów zaufania oraz likwidacji oddzielnych komisji wyborczych - jednych dla przeprowadzenia, drugich dla ustalenia wyników wyborów - powiedział poseł PiS Marek Ast, będący przedstawicielem wnioskodawcy w sprawie nowelizacji.

Zdaniem opozycji celem partii rządzącej jest jednak zwiększenie frekwencji w mniejszych miejscowościach i na wsiach oraz wśród osób starszych, co miałoby działać przede wszystkim na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. - Prezes Jarosław Kaczyński boi się przegrać wybory; widzi, że sondaże są dla niego niełaskawe, więc stara się jakoś kuglując ten wynik poprawić - przekonuje sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

W opinii prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie brakuje wyliczeń i odpowiedzi na pytania: jak bardzo ma wzrosnąć frekwencja, ile będą kosztować zmiany, ile nowych komisji powstanie oraz ilu członków komisji będzie potrzebnych. - Trochę to wygląda tak, jak z przesunięciem wyborów samorządowych, że strach zagląda PiS w oczy. Kiedy miało się dobre sondaże, to nikt się nie przejmował takimi problemami (jak frekwencja - przyp. red.). Kiedy sondaże się popsuły, odbywa się nerwowe poszukiwanie jakichś rezerw - stwierdził prof. Flis w rozmowie z Interią.