Kolejne zmiany dotyczą kierowania pod wpływem alkoholu. "Jeżeli sprawca ma od 0,5 do 1,5 promila alkoholu we krwi lub ma zakaz prowadzenia pojazdów, to wtedy sąd może orzec przepadek pojazdu" - powiedział Adam Bodnar. Jak wskazał, jeśli jest to powyżej 1,5 promila, sąd ma obowiązek to zrobić.