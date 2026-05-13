W skrócie Na środowych obradach Sejmu omawiane będą zmiany dotyczące służby zdrowia, przepisów karnych, cyfryzacji usług medycznych i uproszczenia procedur administracyjnych.

Sejm rozpatrzy nowelizacje dotyczące rozwoju usług e-zdrowia oraz projekty ustaw dotyczące zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

W porządku obrad znajdują się projekty nowelizacji kodeksu postępowania karnego związane z Europejskim Nakazem Aresztowania oraz kodeksu karnego w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

W środę obrady Sejmu rozpoczną się o godz. 9:00 i potrwają do późnych godzin wieczornych. Posłowie zajmą się m.in. zmianami w ochronie zdrowia, cyfryzacją usług medycznych, uproszczeniem procedur administracyjnych oraz nowelizacjami kodeksów karnych i postępowania karnego.

W harmonogramie znalazły się także projekty dotyczące zarządzania kryzysowego i podatku akcyzowego, a dzień zakończą uchwały upamiętniające wybitnych polskich twórców i naukowców.

Sejm zajmie się ochroną zdrowia. Ustawa o rozwoju usług elektronicznych

Dziś Sejm będzie pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia. Projekt służy m.in. wsparciu pracowników ochrony zdrowia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Zmiany mają też zapewnić pacjentom lepszy dostęp do informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz usprawnić opiekę. Projekt przewiduje rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej, a także umożliwienie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie leczniczo-diagnostycznym.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym w Sejmie. Celem ochrona infrastruktury krytycznej

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Regulacja ta przewiduje opracowanie na szczeblu centralnym dokumentu rządowego, tzw. Krajowej Oceny Ryzyka (KOR), który zastąpi funkcjonujący obecnie Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

Projekt zakłada również o ochronę "infrastruktury krytycznej w budowie" oraz ochronę infrastruktury krytycznej mającej kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnych.

Ponadto projektowana regulacja przewiduje nowe kryteria umożliwiające identyfikację obiektów, instalacji oraz urządzeń jako infrastruktury krytycznej, a tym samym wyłaniania operatorów infrastruktury krytycznej. Razem z kryteriami mają zostać wskazani ministrowie kierujący działami administracji rządowej, którzy będą odpowiedzialni za infrastrukturę krytyczną w poszczególnych sektorach.

Nowelizacje w prawie karnym. Chodzi o ENA i cyberprzestępczość

Posłowie będą również kontynuować prace nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, którego celem jest m.in. usprawnienie stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Chodzi o uzupełnienie polskich przepisów odnoszących się do ENA oraz zapewnienie w polskim porządku prawnym pełnej implementacji tego mechanizmu. ENA umożliwia szybkie przekazywanie osób między państwami UE w celu prowadzenia spraw karnych lub wykonania kary.

W harmonogramie obrad jest także rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Ta ma wzmocnić ochronę przed cyberprzestępczością, ścigane mają być osoby, które nie tylko przeprowadzają ataki, ale także je przygotowują lub udostępniają narzędzia do ich popełniania.

Zmiany - dostosowujące polskie prawo do unijnych przepisów - mają poszerzyć zakres zastosowania Kodeksu karnego poprzez zastosowanie go wobec pięciu dodatkowych czynów karalnych.

