Zmiany w klubie KO. "Trzeba godzić to z innymi obowiązkami"

Łoboda w rozmowie z mediami przypomniała, że niedawno zakończyła pracę w roli rzeczniczki kampanii prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego , gdzie - jak podkreśliła - zdobyła cenne doświadczenie. - Wiem, że była wielka potrzeba, żeby klub Koalicji Obywatelskiej miał osobę, która będzie reprezentowała posłanki i posłów. Uznałam, że będzie to ciekawe wyzwanie - zwłaszcza, że w tej kadencji wiele się dzieje - powiedziała Łoboda.

Dorota Łoboda rzeczniczką klubu parlamentarnego KO

Przyznała, że objęcie nowej funkcji łączy się z dodatkowymi obowiązkami, ale - zaznaczyła - "wiadomo, że rzeczniczką czy rzecznikiem klubu musi być osoba z parlamentu". - Zawsze więc trzeba godzić to z innymi obowiązkami , a ponieważ jestem z Warszawy na pewno będzie mi łatwiej zarządzać będąc na miejscu - dodała posłanka.

Łoboda zapewniła, że będzie przede wszystkim rzeczniczką komunikatywną i mającą dobry kontakt z mediami. - Chcę być też osobą, do której posłanki i posłowie będą mieli zaufanie i taką, która będzie służyła im pomocą w kontakcie z mediami i pozyskiwaniu informacji niezbędnych im do wywiadów, których udzielają w mediach - zaznaczyła.

Dorota Łoboda jest aktywistką edukacyjną, prezeską fundacji Rodzice Mają Głos i aktywistką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W 2018 z listy KO została wybrana do Rady m.st. Warszawy, w której pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. uzyskała mandat posłanki, a w pierwszej połowie kwietnia br. objęła stanowisko przewodniczącej sejmowej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.